¡Habrá tiro!... pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo ya tienen fecha (video)

De acuerdo con el luchador, solo faltaba el compromiso público de Adame para hacerlo posible.

“Yo no conozco a Alfredo Adame, solamente me voy por lo que habla la gente, pero me tengo que asegurar de que esta pelea se realice” declaró del Río.

Carlos Trejo con anterioridad mencionó que Alfredo Adame le tiene miedo y que desde hace 17 años lo ha estado eludiendo, pero finalmente se ha consolidado la cita para enfrentarse y saber si esto concluirá con su rivalidad.

Según el conductor, pudo contactar con la promotora del evento y finalmente en el programa fue invitado de forma oficial a ser participe en esta pelea organizada por del Río.

“Yo sé que eres un peleador entrenado y tengo un amigo que estuvo presente en la riña callejera en la que te viste envuelto hace unos días. Esto no es una mofa a lo que son las artes marciales mixtas o al boxeo, esta pelea será sancionada. Vamos a echarlo a andar” declaró el luchador profesional.

Habrá más luchadores participando en este suceso, sin embargo, los que más impacto han causado en redes sociales han sido Alfredo Adame Y Carlos Trejo.

La pelea se llevará a cabo en Monterrey el 17 de febrero.