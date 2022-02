‘Supongo que se murió’... Alfredo Adame confiesa que mató a un delincuente usando ‘el golpe de la muerte’ (video)

Cual guion de película que bien pudiera estelarizar Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o Bruce Willis, Alfredo Adame narró que en una ocasión, al ser asaltado en la Ciudad de México, desarmó a un delincuente y le disparó, causándole la muerte.

“Aquí abajo en el semáforo me han asaltado cuatro veces. En una de esas le pusieron el arma a mi hijo. Cuando sucede esto, (el asaltante) me dijo: ‘Ábreme la cajuela’, oí que hacía ruido y luego ya no hizo”, dijo Adame.

Fue en una entrevista a los medios de comunicación que el ex conductor de Hoy, contó como evito ser asaltado utilizando ‘El golpe de la muerte’ contra un delincuente para aturdirlo y después desarmarlo.