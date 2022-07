Hallan en Zapopan, Jalisco, 21 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas

Alrededor de cien personas participan en labores de búsqueda en Zapopan, Jalisco, y hasta ahora, derivado de los trabajos del domingo se localizaron tres fosas en Villa Fontana Aqua y este lunes se localizó una más esta mañana.

Una brecha de tierra en la parte alta de la colonia Lomas del Tizate, en el municipio de Zapopan, lleva directo hacia una fosa clandestina en la que, hasta este lunes, se han encontrado 21 bolsas con restos humanos.

Desde el pasado viernes, durante la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, activistas detectaron la presencia de cuerpos en el predio y para el sábado habían extraído 16 bolsas.

Al mediodía de ayer continuaron las labores con el apoyo de maquinaria, con la que removieron la tierra y estabilizó el predio para buscar más indicios. Sin embargo, a menos de tres horas de haber comenzado las labores, la máquina y los elementos de seguridad que resguardaban el área y a integrantes del colectivo se fueron.

“Se fueron, prácticamente nos quedamos solas, sin el apoyo; la Fiscalía se retiró y se quiso retirar hasta con la policía del estado; nos dejaron solas, nada más tuvimos el apoyo de la Comisión de Búsqueda, fueron los únicos que se humanizaron y no nos dejaron solas”, externó Susana, como prefirió ser llamada una de las integrantes del colectivo para proteger su identidad. A pesar de que el predio se encontraba en una zona inhóspita e insegura, y el colectivo había solicitado de manera formal el apoyo a las autoridades para realizar la búsqueda, las mujeres fueron abandonadas por los policías asignados a su resguardo.

“¿Dónde está el apoyo a las familias? No entiendo, de repente sí nos dicen, sí cuenta con el apoyo, y medio trabajan, medio buscan, medio todo; la verdad no sé por qué este tipo de comportamiento”, lamentó. El predio se encuentra al pie de una colina.

En los alrededores hay casas, algunas aparentan estar en abandono, mientras que en otras se escuchan voces que indican que podrían estar habitadas; pero en las calles no se observa a nadie.

Para los integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros no es una opción dar por terminada la búsqueda en el lugar, “para nosotros no ha acabado la búsqueda porque encontramos cuerpos, y mientras encontremos y esté la posibilidad de que hay más seres queridos ahí no podemos irnos”, externó.

Hasta las seis de la tarde, y sin la compañía de los uniformados, continuaron con las labores de búsqueda con palas, picos y hasta sus propias manos, solamente con personal de la Comisión de Búsqueda. Finalmente, al caer la tarde, deciden retirarse para salvaguardar su integridad.

Denunciaron que el gobierno estatal tiene un doble discurso en el tema de búsqueda de personas desaparecidas. “Siento que nos están poniendo el dedo en la boca, de repente sí siento el apoyo al cien, de repente no, de repente sí, y la verdad estoy muy confundida; quiero comprender y ser comprensiva, pero no entiendo; no son empáticos con las familias, no lo son”, expresó.

El lugar donde se localizó la fosa clandestina se encuentra cerca de una finca que ya había sido cateada anteriormente por las autoridades. La primera bolsa encontrada estaba a medio metro de profundidad.

La brigada continuará esta semana hasta que se descarte la presencia de más restos humanos en el predio. Decepcionadas y cabizbajas, dieron por terminada la jornada ayer, con la esperanza de volver hoy y tener apoyo para encontrar a sus seres queridos.