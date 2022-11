$!Hermosillo quita terrenos a propietarios en opacidad

Hasta ese momento, ella ignoraba que el Cabildo de Hermosillo hacía seis años (2012) que había revocado el acuerdo de asignación del terreno a su esposo y que, sin advertirle, la Sindicatura Municipal lo vendió a una persona de nombre Lucía Domínguez Córdova bajo el argumento de que Osbaldo Gámez Murrieta violó las reglas al no construir una casa en el predio.

“Para nuestra (mala) fortuna mi esposo muere el 9 de noviembre del 2017 y en febrero (2018) ponen un letrero que el terreno se vende y los vecinos nos avisan; mi hija llamó al número de teléfono y le contestó una mujer que se identificó como ‘Guillermina’, quien se presentó como la propietaria a quien se le manifestó que el terreno era de nosotros. Ella respondió que no quería problemas y que su abogado se comunicaría, pero eso nunca sucedió y jamás volvió a contestar”, reveló Verónica al ser entrevistada en la casa en donde vive actualmente.

Pero no era la primera vez que esa propiedad era perturbada, pues antes acaparó la atención de otras personas. En el año 2014 apareció un comprador que dijo ser enviado por el ayuntamiento de Hermosillo al que el marido (hoy finado) de Verónica Luna le dijo que el predio no estaba en venta.

Lucía Domínguez Córdova es prima de Guillermina Villaescusa Córdova. De acuerdo a la solicitud de información con el folio 260498322000620 esta última se desempeñó como Subdirectora en Sindicatura en el trienio 2012-2015, pero hizo las veces de secretaria particular del síndico Fernando Miranda Blanco.

Como pruebas presentó a dos testigos para que dieran su declaración en el juicio, y diversas pruebas como la copia del convenio de regularización y compraventa (convenio de asignación No. 4301) de fecha 25 de junio de 1987.

La revocación se realizó debido a que se incumplieron los artículos 203 y 204 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, de acuerdo al dictamen emitido el 20 de enero del 2012 por la Dirección Jurídica de Sindicatura Municipal. Un dictamen al que no se tuvo acceso, pues no se detectó en la investigación realizada.

Por el impulso que la propaganda oficial le dio a ese programa López Caballero figuró en la lista de posibles candidatos a suceder al mandatario estatal en turno, otro panista, Guillermo Padrés Elías. Sin embargo, no sólo no sucedió, sino que en la elección siguiente (2015) el partido perdió la alcaldía en Hermosillo y también la gubernatura de Sonora.

“Lo que sucedió es que cuando hicieron la revocación en el ayuntamiento (2012) y posteriormente se escrituró a favor de Lucía Domínguez Córdova tramposamente cambiaron el número de domicilio para que la boleta del predial no llegara al terreno y nosotros no nos diéramos cuenta que ya nos lo habían quitado”, explicó la afectada Verónica Luna.

El ayuntamiento por su parte contestó que Verónica Luna no tiene legitimación para pedir la anulación de la revocación administrativa del terreno por parte del Ayuntamiento de Hermosillo debido a que no fue ella a quien se le asignó el predio, sino a su esposo.

Reiteró que lo sucedido a su esposo es un caso de corrupción gubernamental, que aún no concluye con una sanción a todos los funcionarios que violaron la ley al revocar con “triquiñuelas” un terreno asignado hace poco más de tres décadas sin notificar a la parte afectada violando el debido proceso.

“Mi esposo sufría de gastritis y colitis, ese era su diagnóstico desde que nos casamos y con el tiempo dejó de comer y no le hallaban, los médicos decían que era colitis, gastritis y hasta úlceras. Unos años antes de fallecer nos mandaron al Hospital General y ahí le detectaron el Síndrome Crohn, una enfermedad incurable, hasta que se infartó y murió”, relató Verónica Luna a punto del llanto.

“Fui a averiguar y me preguntaron si nos habían notificado que ese terreno se había revocado y les dije, claro que no”. Su visita a Palacio Municipal fue después de que personas “desconocidas” pusieron en venta el predio de su esposo en febrero de 2018.

Agregó que entre la situación económica y una enfermedad terminal que sufría su esposo, el tiempo pasó y en febrero de 2018 (tres meses después de su muerte) ella acudió al ayuntamiento a preguntar sobre el terreno y le dijeron en Sindicatura que no sabían, pero que lo más probable era que lo hubieran comprado otras personas al no construirse una vivienda.

“En el 2014 cuando fui averiguar (al ayuntamiento), que fue cuando ella (Lucía Domínguez Córdova) compró el terreno, a nosotros nunca nos notificaron que lo habían revocado y vendido. En 2017 antes de fallecer, como en septiembre u octubre, mi esposo fue (de nuevo) al ayuntamiento a arreglar los papeles porque no le salía el título y sólo le dijeron: deje el número de teléfono nosotros nos vamos a comunicar con usted... y así quedó”, recordó Verónica.

Verónica Luna Meza dice sentir que la despojaron de la propiedad que su marido poseía y ha sido una pesadilla que aún no termina al enfrentarse al sistema.

Además de la violación a los derechos humanos del esposo de Verónica al vender la propiedad a Lucía Domínguez Córdova, señaló que el ayuntamiento violó la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora por tratarse de la prima de una funcionaria en ese tiempo en funciones.

El artículo 200 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora establece que la venta de terrenos no podrá hacerse a favor de los miembros del ayuntamiento, incluyendo aquellos de los que pudiera resultar algún beneficio para ellos, como pueden ser parientes consanguíneos hasta cuarto grado.

A la distancia, Verónica Luna consideró que la revocación del terreno de su marido fue una toda maniobra orquestada minuciosamente por funcionarios del ayuntamiento, pues a pesar de realizarse en marzo de 2012 en el Ayuntamiento de Hermosillo siempre se mostraron con sigilo, nunca le avisaron de esa decisión, pero tampoco le requirieron la propiedad a su esposo como si supieran que estaba enfermo y que debían esperar a consumar sus planes.

Así, en febrero de 2018, tres meses después del fallecimiento, pusieron en venta el predio a la vista de todos.

Después de la venta del terreno a Domínguez Córdova el Ayuntamiento de Hermosillo no ha cumplido con la Ley de Gobierno y Administración Municipal, pues la prima de la funcionaria no sólo no edificó una casa habitación como correspondía, sino que vendió a terceros.

La exfuncionaria en el gobierno municipal del alcalde Alejandro López Caballero, Guillermina Villaescusa Córdova, (quien fue señalada por Verónica Luna Meza de haber colocado un letrero en su terreno con su número de celular en febrero de 2018), en entrevista telefónica aclaró que ella está dispuesta a aclarar cualquier duda y aseguró desconocer los hechos.

Sin embargo, el número al que se le contactó a Villaescusa Córdova es el mismo al que en febrero de 2018 Verónica Luna Meza llamó luego de verlo en el anuncio colocado en su terreno cuando alguien decidió poner la propiedad a la venta.