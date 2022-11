Hidalgo es la primera entidad en agregar a su marco legal esta identidad de género, sin embargo, en Guanajuato y Monterrey ya se habían reconocido jurídicamente al menos a dos personas no binarias que lograron el cambio de su género a través de demandas de amparo.

¿Quienes son la son las personas no binarias?

Aunque no existe una definición exacta sobre qué es ser no-binarie, la organización It Gets Better define este género como una identidad que no es de manera exclusiva femenina o masculina:

Una persona no-binaria podría experimentar su género de manera femenina y masculina (pudiendo ser intermedio entre ambos, fluctuando entre uno y otro o combinando aspectos de ambos) o de una manera que es, por completo, distinta a lo masculino y a lo femenino.

