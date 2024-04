Hijo de Xóchitl Gálvez se baja de equipo de campaña, tras video de pelea en antro; candidata se pronuncia

“Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos, quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con personal del antro y ellos lo saben” , explicó en un video publicado en su perfil de X , antes Twitter.

XÓCHITL SE PRONUNCIA POR POLÉMICO VÍDEO

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se disculpó por el video en el que aparece su hijo Juan Pablo afuera de un bar e insulta al personal del establecimiento que no lo deja pasar.

Sin embargo, aseguró que la difusión de esas imágenes es parte de la guerra sucia en su contra y busca desmoralizarla a unos días del primer debate presidencial.

“Van a tratar de sacar toda la guerra sucia. Porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona. Obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso. Y adelante yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque”, señaló.

Entrevistada por el medio de comunicación El Universal en su visita a Tlalnepantla, Estado de México, Gálvez Ruiz resaltó que su hijo ya asumió las consecuencias de su mala conducta y se separó del cargo que tenía en la campaña.

“Es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral. Porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo como adulto se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias. Y ya hubo consecuencias”, puntualizó.

