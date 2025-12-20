Identifican 160 cuerpos hallados en crematorio de Ciudad Juárez

Noticias
/ 20 diciembre 2025
    Identifican 160 cuerpos hallados en crematorio de Ciudad Juárez
    Informan que 160 de los 383 cuerpos localizados en junio pasado en el crematorio Plenitud han sido identificados. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Denuncias

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGR

Las labores periciales continúan mientras familiares de las víctimas avanzan en procesos de notificación, entrega de restos y denuncias penales

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que 160 de los 383 cuerpos localizados en junio pasado en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido plenamente identificados hasta el momento.

De acuerdo con la autoridad estatal, los trabajos de identificación se realizan a través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en coordinación con el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia Profeco a gasolineras por vender litros incompletos

Asimismo, participa el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), encargado del acompañamiento a las familias durante el proceso de identificación, notificación y entrega de los restos.

La FGE detalló que 150 familias ya han sido notificadas oficialmente sobre la identificación de sus deudos, mientras que las 10 restantes serán informadas en las próximas horas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum: ‘Allá hay mucha drogadicción, EU no es modelo’

Hasta ahora, 148 cuerpos han sido entregados a sus respectivas familias, quienes han iniciado los procedimientos funerarios correspondientes, indicó la dependencia.

En paralelo, la Fiscalía reportó que 109 familias han decidido interponer denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude, en contra de quien o quienes resulten responsables, derivado de la actuación de funerarias vinculadas al caso.

Las investigaciones continúan tanto en el ámbito penal como administrativo, mientras las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades por el manejo irregular de los cuerpos localizados en el crematorio. Con información de El Universal

Temas


Denuncias

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGR

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Enviaron a 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Sinaloa.

Llegan Fuerzas Especiales a Sinaloa por guerra interna del Cártel de Sinaloa
Todavía está pendiente licitar el tramo que va del municipio de Santa Catarina a San Nicolás de los Garza.

Gana ICA contrato para hacer tramo en Monterrey del tren Saltillo-Nuevo Laredo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y por las omisiones en la protección a su madre, Norma Esther Andrade, defensora de derechos humanos

CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones
Acciones buscan contribuir a la pacificación de las regiones más afectadas por la violencia en Michoacán.

Plan Michoacán la Paz y la Justicia impulsa Sembrando Vida tras asesinato de alcalde
Vista de la fachada de la sede de Johnson &amp; Johnson, en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero de 2024.

Johnson & Johnson deberá pagar 65.5 millones de dólares a mujer con cáncer que usó talco

Hasta el momento no hay más detalles de la operación ni se ha confirmado por autoridades.

Incauta EU otro buque petrolero cerca de Venezuela: medios
Esta fotografía redactada y sin fecha, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra a Donald Trump de pie con un grupo de mujeres.

‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres
En una fotografía divulgada se observa a Epstein acompañado del expresidente Bill Clinton y el artista Mick Jagger.

Revelan más archivos del caso Jeffrey Epstein; hay material del gran jurado