Identifican 160 cuerpos hallados en crematorio de Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que 160 de los 383 cuerpos localizados en junio pasado en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido plenamente identificados hasta el momento.

De acuerdo con la autoridad estatal, los trabajos de identificación se realizan a través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en coordinación con el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

Asimismo, participa el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), encargado del acompañamiento a las familias durante el proceso de identificación, notificación y entrega de los restos.

La FGE detalló que 150 familias ya han sido notificadas oficialmente sobre la identificación de sus deudos, mientras que las 10 restantes serán informadas en las próximas horas.

Hasta ahora, 148 cuerpos han sido entregados a sus respectivas familias, quienes han iniciado los procedimientos funerarios correspondientes, indicó la dependencia.

En paralelo, la Fiscalía reportó que 109 familias han decidido interponer denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude, en contra de quien o quienes resulten responsables, derivado de la actuación de funerarias vinculadas al caso.

Las investigaciones continúan tanto en el ámbito penal como administrativo, mientras las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades por el manejo irregular de los cuerpos localizados en el crematorio. Con información de El Universal