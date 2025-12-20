Denuncia Profeco a gasolineras por vender litros incompletos

/ 20 diciembre 2025
    Denuncia Profeco a gasolineras por vender litros incompletos
    La Profeco mantiene operativos para verificar que las estaciones de gasolina cumplan con la ley. FOTO: CUARTOSCURO

La autoridad de protección al consumidor presentó 43 demandas ante la Fiscalía General de la República

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 43 denuncias contra gasolineras del país por vender litros incompletos de combustible, como parte del Operativo Extraordinario de Verificación.

Profeco informó que en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) verificaron 230 estaciones de servicio, lo que derivó en sanciones y denuncias por distintas infracciones a la ley.

En un comunicado, refirió que 780 instrumentos de medición fueron inmovilizadas, y que la ASEA clausuró de forma temporal 161 estaciones de servicio por distintos incumplimientos en materia ambiental.

Indicó que, si bien el operativo concluyó el pasado 16 de diciembre, continúan los operativos ordinarios a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.

Por ello advirtió que, si detecta alguna irregularidad, procederá a imponer una sanción o interponer la denuncia correspondiente. Asimismo, invitó a los consumidores a que en caso de detectar alguna irregularidad la denuncien.

El Operativo Extraordinario de Verificación se realizó en el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina con la que se ha logrado una disminución de hasta 4% desde febrero pasado, cuando gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron que el litro de combustible regular no excediera los 24 pesos, destacó la Profeco.

