Sheinbaum: ‘Allá hay mucha drogadicción, EU no es modelo’

QUERÉTARO, QRO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos no es un país modelo, debido a lo que calificó como “muchos problemas de valores” y altos niveles de drogadicción, durante un acto de entrega de becas Benito Juárez en Querétaro.

Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal para Educación Media Superior Benito Juárez a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304 en El Marqués, donde destacó la importancia de facilitar el acceso a la educación sin examen de admisión.

Al hablar frente a decenas de jóvenes beneficiarios, la mandataria señaló que en Estados Unidos los adolescentes pueden acudir a la preparatoria más cercana a su domicilio, pero advirtió que esa circunstancia no convierte al país en un modelo a seguir debido a, entre otros factores, lo que describió como problemas sociales graves.

“Ahora todas y todos pueden entrar sin examen... pues si en Estados Unidos... allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción...”, expresó Sheinbaum al referirse al sistema educativo estadounidense como ejemplo parcial de una política pública.

Durante su mensaje, la presidenta también resaltó las políticas de su administración para ampliar la cobertura de preparatorias en zonas habitacionales cercanas a las comunidades estudiantiles, con el fin de evitar la deserción escolar.

Sheinbaum subrayó que las becas Benito Juárez constituyen un apoyo clave para que los estudiantes continúen sus estudios, y que la construcción de nuevos espacios educativos permitirá reducir barreras de acceso a la educación media superior.