Ignacio Mier y Morena anuncian consulta popular para elegir ministros de la SCJN por voto directo

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados , anunció a través de su coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco , que promoverán una consulta popular a fin de que la ciudadanía decida si quiere o no una reforma al Poder Judicial , es decir, que los ciudadanos decidan si las y los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo en las urnas.

Ante esto, el líder parlamentario de Morena sostuvo que existe un gran problema en el Poder Judicial, ya que los juzgadores “dictan sentencias injustas o no dictan sentencias, tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto en el fuero común como en el fuero federal, y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción”.

Insistió en que es “consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”, insistió.

El diputado federal citó que el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el Presidente de la República porque se ampararon.

Además, enfatizó en que existen privilegios como: ‘nepotismo, amiguismo, compadrazgo, promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera sino de los cuates, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo’.

Añadió que las y los ministros reciben sueldos que anualmente acumulan los siete millones de pesos, y “pues ahí sí se la rayan, pero salen rayadísimos”.