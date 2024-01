Inai ordena a la Sedena revelar información sobre la operación Fuerza de Tarea Marte

La solicitud de información fue presentada por una persona que, al no recibir una respuesta satisfactoria por parte de la Sedena, interpuso un recurso de revisión ante el INAI. La Sedena afirmó no haber localizado ningún registro o documento relacionado con la petición, a lo que el INAI observó deficiencias en el procedimiento de búsqueda de información.

Alcalá Méndez señaló que la Sedena no cumplió con el proceso de búsqueda establecido por la Ley Federal de Transparencia al no turnar la solicitud a todas las áreas administrativas competentes. Además, no especificó qué sistemas y archivos fueron explorados para buscar la información solicitada. Esta omisión, según el INAI, constituye un incumplimiento del procedimiento establecido.

En respuesta al recurso de revisión, la Sedena confirmó que la Fuerza de Tarea Marte operó entre 1987 y 1996, dedicándose a la erradicación de cultivos ilícitos en varios estados del país. Este reconocimiento de la existencia del operativo refuerza la importancia de la divulgación de información sobre los participantes y detalles de la operación.

SEDENA DEBE PROPORCIONAR LA LISTA COMPLETA DE COMANDANTES Y MANDOS QUE PARTICIPARON EN LA OPERACIÓN

En conclusión, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en todas las áreas competentes para dar a conocer la lista completa de comandantes y mandos militares subordinados que participaron en la Operación Fuerza de Tarea Marte, así como la documentación relacionada con estos elementos. Este paso busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en relación con una operación militar clave en la historia reciente de México.

