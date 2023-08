Indira Kempis busca ser la primera candidata mujer a la presidencia con MC

TE PUEDE INTERESAR: No es Colosio, es Samuel García el favorito de AMLO para 2024

Por otro lado, explicó que para quienes cuestionan que no tiene posibilidad en la contienda ante perfiles como Samuel García -Gobernador de Nuevo León-, Luis Donaldo Colosio Riojas -Alcalde de Monterrey- y Dante Delgado -dirigente nacional de Movimiento Ciudadano- , que en su carrera política le han dicho que no en muchas ocasiones y que siempre ha salido adelante.

“Me han dicho que no muchas veces en la vida. Me dijeron que no podía estudiar y, junto con mi comunidad, logré estudiar. [...] Me dijeron que no podía entrar a la política. Yo sé que no soy una candidata como las de la cajita feliz de McDonald’s”, mencionó Kempis en la entrevista.

La senadora del movimiento naranja dijo estar alineada con la posición del dirigente nacional sobre que el partido vaya solo al proceso electoral federal.

