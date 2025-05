1,000 dólares para cada recién nacido: este es el proyecto de ley de las ‘cuentas Trump’

Al parecer, sin embargo, otorgar a las cuentas el nombre del movimiento político del presidente Donald Trump no estaba suficientemente claro. Como parte de una serie de cambios de última hora que los republicanos de la Cámara introdujeron en su amplio paquete fiscal el miércoles por la noche, decidieron ir al grano. El dinero se depositaría ahora en una “cuenta Trump”.

Cuando, la semana pasada, los republicanos presentaron por primera vez una propuesta para invertir ,000 dólares en nombre de cada bebé estadounidense que naciera en los próximos cuatro años, no fueron exactamente sutiles sobre a quién debería el público dar crédito por el dinero en efectivo.

Según el proyecto de ley, los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2029 recibirían el dinero, que se invertiría en su nombre en los mercados bursátiles. Al crecer, podrían retirar las ganancias para pagar determinados gastos, como ir a la universidad o comprar una casa. Los padres del niño, u otros terceros, también podían aportar a la cuenta.

Aunque el beneficio de la inversión inicial de 1000 dólares por parte del gobierno es evidente, las cuentas han desconcertado a los expertos fiscales. Las personas solo podrían aportar a las cuentas ingresos que ya hubieran sido descontados de impuestos, y las ganancias de las cuentas también se gravarían cuando se retirara el dinero. Esto parecería hacer que la “cuenta Trump” funcionara como una cuenta de inversión típica, en lugar de como una cuenta con ventajas fiscales, como una cuenta de jubilación individual o una cuenta de ahorro de salud.

Andrew Duehren cubre política fiscal para el Times en Washington. c. 2025 The New York Times Company.

Por Andrew Duehren, The New York Times.