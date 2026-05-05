26 personas mueren tras explosión en planta de fuegos artificiales en China

BEIJING.-Al menos 26 personas murieron y 61 más resultaron heridas, luego de que se registrara una explosión en una planta de fuegos artificiales en una provincia del centro de China.

Los hechos ocurrieron en una planta de pirotecnia en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, según la agencia noticiosa oficial Xinhua.

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De acuerdo a información difundida por el periódico estatal China Daily la planta era operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, una ciudad a nivel de condado administrada por Changsha y destacado centro de producción de fuegos artificiales en el país.

Por su parte el alcalde de Changsha, Chen Bozhang, dijo que las labores de identificación de las víctimas y los fallecidos aún seguían en marcha.

Tras el estallido, cientos de rescatistas acudieron al lugar de la explosión y las autoridades evacuaron a los residentes que permanecían en áreas de peligro debido a los altos riesgos relacionados con la presencia de dos almacenes de pólvora negra cerca del sitio, reportó Xinhua.

Chen expresó sus condolencias por las víctimas en nombre del gobierno local y pidió disculpas a la sociedad, incluidas las familias y los heridos.

“Nos sentimos extremadamente dolidos y profundamente arrepentidos”, dijo.

Por otro lado, Ding Weiming, secretario del partido de la Oficina de Gestión de Emergencias de Changsha, dijo que en el sitio había una gran cantidad de productos o productos semiterminados que prendieron, lo que provocó explosiones continuas y esporádicas.

También dijo que grandes cantidades de pólvora almacenadas en el área de almacenes amenazaban la seguridad de los equipos de rescate, mientras que el colapso de muros, columnas y el techo en el área de la fábrica creó escombros, con personas atrapadas y rutas bloqueadas.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora estatal CCTV el martes mostraban humo blanco elevándose en varios puntos del complejo, donde algunas instalaciones sufrieron daños o se vinieron abajo.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió a las autoridades investigar la causa rápidamente y exigir rendición de cuentas, por lo que ya se ha abierto una investigación, mientras que la policía detuvo a la persona a cargo de la empresa.

El mandatario además instó a realizar “todos los esfuerzos” en la búsqueda de personas que aún están desaparecidas y para salvar a los heridos y ordenó una evaluación eficaz de riesgos y el control de peligros en industrias clave, así como el fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública.

Para evitar otros accidentes durante la operación, los rescatistas adoptaron medidas como el rociado y la humidificación para eliminar peligros potenciales.

Además, desplegaron varios robots con el fin de ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.