Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento

De acuerdo con la Cuenta Pública 2025, entregada a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el gasto total del sector público ascendió a 9 billones 775 mil 287.9 millones de pesos.

Durante el primer año de la Presidenta Claudia Sheinbaum , el Gobierno federal incurrió en un sobreejercicio de 473 mil 272.1 millones de pesos y rebasó el tope de endeudamiento aprobado por el Congreso, rozando los dos billones de pesos.

Esta cifra contrasta con los 9 billones 302 mil millones autorizados originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Este incremento del gasto elevó la deuda pública a un saldo histórico de 17 billones 366 mil 794.9 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 1.95 billones de pesos en comparación con el cierre del ejercicio anterior.

El monto final de endeudamiento rebasó significativamente el límite de 1.58 billones de pesos que se había proyectado para el presupuesto inicial de 2025.

El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Las ampliaciones se concentraron principalmente en los ramos administrativos, que recibieron 434 mil 768.8 millones adicionales, mientras que empresas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad obtuvieron 137 mil 15.2 millones de pesos extra para sus operaciones y proyectos.

Dentro de las adecuaciones presupuestarias más relevantes destaca el sector energético, donde Pemex absorbió 266 mil 294.8 millones de pesos.

Aunque la paraestatal enfrenta adeudos con proveedores, el documento indica que estos recursos se etiquetaron para actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en procesos de extracción y refinación de hidrocarburos.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda destinó el 62.6 por ciento de sus ampliaciones, equivalentes a 61 mil 316.2 millones de pesos, como aportaciones al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para el financiamiento de obra pública.

En el rubro de Entidades no Sectorizadas, destaca la ampliación de 28 mil 602.4 millones de pesos destinada al IMSS-Bienestar. Estos recursos se orientarán a solventar obligaciones de pago de su ejercicio fiscal, garantizar la nómina y fortalecer sus gastos de operación.

Dentro de los ajustes al gasto, las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios registraron un incremento de 27 mil 281.7 millones de pesos.

Este monto permitió a los gobiernos locales solventar el costo de las nóminas de diciembre; específicamente, 29 estados lograron completar el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

A pesar del aumento general en el gasto, la Cuenta Pública 2025 revela recortes a diversas secretarías del Gobierno federal.

La Secretaría de Salud fue una de las más afectadas al sufrir un recorte del 10.4 por ciento respecto a su presupuesto aprobado, dejando su gasto final en 59 mil 775 millones de pesos.

Un escenario similar enfrentó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual ejerció apenas 23 mil 390 millones de pesos, sufriendo un recorte de 14 mil 657.4 millones de pesos frente a lo planeado originalmente.

En contraste, la Secretaría de Bienestar consolidó su posición como prioridad presupuestaria al recibir 27 mil 12 millones de pesos adicionales, alcanzando un gasto total de 606 mil 896 millones de pesos para la operación de programas sociales.