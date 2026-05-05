Cancelan en EU a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar por bajas ventas en boletos tras escándalos y relación con Christian Nodal

Durante marzo, varios conciertos desaparecieron sin previo aviso de plataformas como Ticketmaster, mientras que otros fueron marcados oficialmente como cancelados. Entre las ciudades afectadas destacan Houston, Santa Ynez, Temecula y Atlantic City, donde los compradores recibieron notificaciones de reembolso automático.

La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos pasó de ser una apuesta ambiciosa a un calendario reducido a una sola fecha activa. Lo que inicialmente contemplaba 10 presentaciones en distintos recintos terminó diluyéndose entre cancelaciones silenciosas, ajustes en plataformas de venta y una respuesta tibia del público, quedando solo una fecha confirmada.

Hasta ahora, solo se mantiene en pie la presentación del 12 de julio en Vienna, Virginia. Sin embargo, incluso esa fecha muestra una amplia disponibilidad de boletos, lo que refleja un panorama complicado para el intérprete de música regional mexicana.

CANCELACIONES SIN EXPLICACIÓN Y PRESIÓN DIGITAL

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la falta de comunicación oficial. Pepe Aguilar no ha emitido posicionamientos públicos sobre la cancelación de múltiples fechas, lo que ha alimentado especulación en redes sociales.

El contexto digital juega un papel relevante. En los últimos meses, la conversación en plataformas ha estado marcada por críticas constantes hacia la dinastía Aguilar, particularmente tras la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, tema que ha polarizado a la audiencia.

“Las cancelaciones no siempre se anuncian, pero el público sí responde con su ausencia”, comentan usuarios en redes, donde el seguimiento a ventas y ocupación de recintos se ha vuelto cada vez más visible.

LEONARDO Y ÁNGELA TAMBIÉN ENFRENTAN BAJA DEMANDA

El caso de Pepe Aguilar no es aislado. Sus hijos, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, han atravesado situaciones similares en territorio estadounidense, evidenciando un patrón dentro de la familia artística.

En Albuquerque, Nuevo México, Leonardo registró una ocupación inferior al 5% en su concierto. Ante ello, los organizadores optaron por distribuir boletos gratuitos a través del consulado mexicano. El propio cantante restó importancia al episodio: “A veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa”.

Por su parte, Ángela enfrentó dificultades durante su gira “Libre Corazón” en 2025, donde se reportaron promociones como 4x1 y niveles de asistencia que oscilaron entre el 50% y el 70% de la capacidad en varios recintos.

COMPARACIONES Y CAMBIO EN LAS AUDIENCIAS

El escenario se vuelve más evidente al contrastar con otros artistas del mismo circuito. La cantante argentina Cazzu ha logrado posicionar su gira “Latinaje” con múltiples fechas agotadas en Estados Unidos, marcando una diferencia en convocatoria.

• Punto medio: la industria musical en vivo depende cada vez más de la percepción digital y la conexión con audiencias jóvenes

Este contraste ha abierto debate sobre la evolución del gusto del público latino en Estados Unidos, donde factores como narrativa mediática, presencia en redes y colaboraciones influyen directamente en la venta de boletos.