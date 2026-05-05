La opción para sacar una cita de pasaporte mexicano en poco tiempo

El trámite de tu pasaporte mexicano podría parecer una acción que podría durar mucho tiempo y complicado, asociándose a fallas comunes como llamadas interminables o páginas web saturadas, pero existe una alternativa más ágil y que solo te tomará unos minutos desde tu celular. UNA CITA PARA PASAPORTE EN POCO TIEMPO Anteriormente, las opciones más conocidas para sacar una cita era por teléfono o a través de internet; sin embargo, se presentaban interferencias como la alta demanda, los horarios limitados o la falta de espacios disponibles. Por lo que, recientemente se implementó otro método más sencillo, práctica y accesible.

Se trata de agendar una cita para el pasaporte mexicano es mediante WhatsApp, permitiendo iniciar la solicitud en un tiempo aproximado de cinco minutos, sin descargar aplicaciones extras, ingresar a otra página, ni menús extensos; tan solo con tu teléfono móvil, conexión a internet y tus datos personales a la mano. El servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permitirá realizarlo paso a paso por medios del elegir el tipo de trámite, la oficina que te convenga y la fecha disponible. Por medio de un formato sencillo para reducir errores y evita repetir el proceso a cualquier hora del día y sin depender de los horarios de atención telefónica.

¿CÓMO SACAR LA CITA PARA PASAPORTE POR WHATSAPP? Para agendar una cita por WhatsApp es necesario comunicarte al número de celular (+52) 55893-24827, recuerda guardarlo en la lista de contactos de tu celular. Es un número verificado, tendrá una ‘palomita azul’ en su nombre, así que no hagas los trámites en otros números de teléfono. Abre la conversación y escribe la palabra “Hola” para empezar una conversación con el chatbot. Se te desplegará una lista de estados con oficinas disponibles para sacar el pasaporte mexicano y selecciona el número correspondiente a la entidad donde se realizará el trámite. Posteriormente, arrojará las oficinas con citas disponibles en el estado elegido, por lo que selecciona la más cercana a casa o que te sea más sencillo acudir. Ingreso tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y revisa que los datos mostrados sean los correctos. Además, confirma que estás realizando el trámite por primera vez el pasaporte o renovación. También, selecciona la vigencia del pasaporte a tramitar, que puede ser de tres, seis o 10 años. Confirma el correo electrónico al que te llegarán todos los documentos que necesitas para pagar, que además llevarás el día de la cita en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aunque también se podrá descargar directamente del chat.

¿QUÉ ES EL PASAPORTE? El pasaporte es un documento oficial que permite a los mexicanos salir del país de manera documentada y solicitar a las autoridades extranjeras la autorización para su libre tránsito, además de apoyo y protección cuando sea necesario. Cabe destacar que la SRE cuenta con algunos tipos de descuentos, de hasta el 50 por ciento en su costo, mismos que van dirigidos a ciertos sectores de la población. Aunque los costos se dividen en 1, 3, 6 y 10 años, también existe el descuento dependiendo del tipo de pasaporte y la situación del solicitante.

REQUISITOS PARA OBTENER PASAPORTE Para tramitar el pasaporte, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: - Formato de solicitud;

- Original y copia del acta de nacimiento, expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

- Original y copia de una identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.;

- Comprobante de pago de derechos 2025 para la expedición del pasaporte oficial;

- Para los menores de edad, deben acudir acompañados de ambos padres o tutores legales con identificación oficial. Para acceder al descuento del 50 por ciento, se debe presentar documentación adicional: - Credencial del INAPAM para personas mayores de 60 años.

- Certificado médico que acredite discapacidad.

- Contrato laboral para trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

COSTOS DEL PASAPORTE PARA 2026 Los costos son establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con el sitio de pasaportes de SRE, estos ajustes de aumento van desde los 35 pesos hasta los 160 pesos. Precio de Pasaporte 2026 - 1 año: $920 ($885 en 2025, $35 más barato);

- 3 años: $1,795 ($1,730 en 2025, $65 más barato);

- 6 años: $2,440 ($2,350 en 2025, $90 más barato);

- 10 años: $4,280 ($4,120 en 2025, $160 más barato). El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad. Precios de Pasaporte a mitad de precio en 2026 Por otro lado, este es el beneficio de 50% de descuento para mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad (deberá ser comprobada) y trabajadores agrícolas (con Canadá), este último rubro no aplica el beneficio con vigencia de 10 años. - 1 año: $460;

- 3 años: $900;

- 6 años: $1,220;

- 10 años: $2,140.

¿CÓMO OBTENER UNA CITA PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE? Para obtener un turno con la SRE, se dispone de dos modalidades: a través de internet o mediante una llamada telefónica. En línea: Se realiza ingresando al sitio web oficial de Citas SRE, en el que será necesario completar un formulario con datos personales como nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Llamada telefónica: El trámite por teléfono se lleva a cabo marcando al número 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. El trámite del pasaporte se realiza de manera presencial en cualquiera de las 45 delegaciones de la SRE, así como las Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

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