América libra alineación indebida ante Pumas y se resolverá en la cancha: Arturo Brizio asegura que sí hubo faltas al reglamento

La serie entre Club América y Pumas UNAM en los cuartos de final del Clausura 2026 quedó marcada por algo más que goles. El empate 3-3 en la ida pasó rápidamente del terreno de juego a los escritorios, tras una denuncia por alineación indebida que amenazaba con cambiar el rumbo de la eliminatoria. El partido, disputado con intensidad y decisiones arbitrales discutidas, dejó abiertas todas las posibilidades deportivas. Sin embargo, las sustituciones realizadas por el conjunto azulcrema encendieron las alarmas desde el mismo fin de semana, cuando comenzaron a circular evidencias de posibles irregularidades.

“Era un tema que podía cambiar toda la serie”, señalaron analistas deportivos, al reconocer que una sanción mayor habría significado la eliminación automática del América.

LA DECISIÓN DE LA FMF Y EL ALCANCE DEL REGLAMENTO Tras la queja formal presentada por Pumas, la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación a través de su Comisión Disciplinaria. El análisis incluyó el reporte arbitral de Luis Enrique Santander y su ampliación oficial.

La resolución fue clara: no hubo alineación indebida en términos reglamentarios. Aunque se reconoció una omisión en el procedimiento de cambios, esta no encajó en los supuestos que ameritan la pérdida del partido. América realizó sustituciones fuera del protocolo permitido, pero sin violar los criterios que definen alineación indebida Como consecuencia, el marcador de 3-3 se mantuvo intacto y el club únicamente recibió una sanción económica. La decisión evitó un golpe deportivo mayor, pero abrió un debate sobre la interpretación de las reglas. BRIZIO DISCREPA Y SEÑALA INCONSISTENCIAS La polémica escaló tras la postura del exárbitro Arturo Brizio, quien cuestionó abiertamente el fallo. Desde su perspectiva, sí existió una infracción que debió sancionarse con mayor severidad.

“Se está maquillando un error evidente”, afirmó durante su intervención en medios, al criticar la falta de rigor en la aplicación del reglamento. Para Brizio, la decisión envía un mensaje negativo sobre la equidad en la competencia. El analista también advirtió que este tipo de resoluciones pueden afectar la credibilidad del torneo, al generar dudas sobre si todos los equipos son juzgados bajo los mismos criterios. ¿QUÉ ES LA ALINEACIÓN INDEBIDA Y POR QUÉ IMPORTA? En términos reglamentarios, la alineación indebida se refiere a situaciones específicas: jugadores no registrados, suspendidos o incumplimiento de reglas como la de menores o extranjeros. No cualquier error administrativo entra en esta categoría. En el caso del América, el conflicto surgió por la gestión de sustituciones durante el segundo tiempo, donde se habrían realizado cambios fuera del orden permitido, incluyendo ajustes derivados de un protocolo médico. “No todo error es alineación indebida, pero todo error debe revisarse con claridad”, coinciden especialistas al analizar el caso. IMPACTO EN LA SERIE Y EN LA LIGA MX Con la resolución, Pumas UNAM perdió la posibilidad de avanzar en la mesa y deberá definir la serie en la cancha. El empate obliga a ambos equipos a replantear su estrategia para el partido de vuelta. Para el Club América, el fallo representa un respiro, evitando una eliminación que habría sido histórica por un error administrativo. Sin embargo, la discusión ya trascendió lo deportivo. El caso deja un precedente en la Liga MX, donde la interpretación del reglamento vuelve a estar bajo escrutinio público y mediático, en un torneo que exige cada vez mayor transparencia.

DATOS CURIOSOS • La alineación indebida en el futbol puede provocar la pérdida automática del partido, generalmente con marcador de 3-0 • En liguillas pasadas de la Liga MX, errores administrativos han cambiado resultados en la mesa, marcando precedentes polémicos • Los reportes arbitrales son documentos clave: cualquier omisión o ampliación puede influir directamente en una resolución disciplinaria

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