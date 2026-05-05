Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años

En el periodo de enero a marzo, las pérdidas de Pemex sumaron 48 mil millones de pesos, cifra que en términos reales es mayor a la registrada en el mismo periodo de 2021, señala el análisis “Pemex en la mira: Estados financieros del primer trimestre de 2026” del Instituto.

Los resultados financieros de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) en el primer trimestre de 2026 han sido los peores de los últimos años. Las pérdidas en este periodo fueron las mayores desde 2021, la inversión tuvo su mayor caída en al menos 15 años y sus pasivos laborales alcanzaron el nivel más alto desde 2016, indica un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Incluso, si se descuenta 2020 —año en que inició la pandemia de Covid-19—, la pérdida de Pemex es la más profunda desde 2016, cuando reportó una caída real de 104.5 mil millones de pesos. Cabe recordar que en el primer trimestre de 2020 la pérdida real fue de 798.8 mil millones de pesos.

De igual manera, la inversión presupuestal se encuentra en niveles no vistos en la última década y media. Al primer trimestre, se canalizaron 54,2 mil millones de pesos a este rubro, la menor cifra en términos reales desde 2012, según arrojan las cifras desestacionalizadas de la petrolera.

Entre abril y diciembre de este año, sus vencimientos de deuda financiera ascenderán a 204.8 mil millones de pesos, lo que equivale al 14.4 por ciento de la deuda total, exponen el análisis del Imco .

Por otro lado, el pasivo laboral pasó de 1,35 billones a 1,49 billones de pesos, el más alto desde 2016. Finalmente, aunque el saldo de la deuda con proveedores y contratistas bajó un 7,2 por ciento anual, sigue siendo el segundo más alto registrado en los últimos 16 años.