Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
    La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año. ARCHIVO

Pemex pierde $48 mil mdp en el 1T de 2026; inversión cae a mínimos de 15 años y pasivo laboral alcanza niveles récord, advierte análisis del IMCO

Los resultados financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el primer trimestre de 2026 han sido los peores de los últimos años. Las pérdidas en este periodo fueron las mayores desde 2021, la inversión tuvo su mayor caída en al menos 15 años y sus pasivos laborales alcanzaron el nivel más alto desde 2016, indica un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En el periodo de enero a marzo, las pérdidas de Pemex sumaron 48 mil millones de pesos, cifra que en términos reales es mayor a la registrada en el mismo periodo de 2021, señala el análisis “Pemex en la mira: Estados financieros del primer trimestre de 2026” del Instituto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/salvan-gasolinerias-ingresos-de-pemex-PE20422195

Incluso, si se descuenta 2020 —año en que inició la pandemia de Covid-19—, la pérdida de Pemex es la más profunda desde 2016, cuando reportó una caída real de 104.5 mil millones de pesos. Cabe recordar que en el primer trimestre de 2020 la pérdida real fue de 798.8 mil millones de pesos.

De igual manera, la inversión presupuestal se encuentra en niveles no vistos en la última década y media. Al primer trimestre, se canalizaron 54,2 mil millones de pesos a este rubro, la menor cifra en términos reales desde 2012, según arrojan las cifras desestacionalizadas de la petrolera.

Entre abril y diciembre de este año, sus vencimientos de deuda financiera ascenderán a 204.8 mil millones de pesos, lo que equivale al 14.4 por ciento de la deuda total, exponen el análisis del Imco .

Por otro lado, el pasivo laboral pasó de 1,35 billones a 1,49 billones de pesos, el más alto desde 2016. Finalmente, aunque el saldo de la deuda con proveedores y contratistas bajó un 7,2 por ciento anual, sigue siendo el segundo más alto registrado en los últimos 16 años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Organizaciones


PEMEX
IMCO

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas

Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas
NosotrAs: Crianza sin violencia

NosotrAs: Crianza sin violencia
Enrique Díaz Vega (izq. abajo), exsecretario de Finanzas de Sinaloa, es señalado en investigaciones estadounidenses –de acuerdo con Loret de Mola– como el enlace que entregaba portafolios de dinero en efectivo a los hijos de López Obrador.

¡Portafolios con cash! Loret revela cómo el Cártel de Sinaloa financiaba a los hijos de AMLO desde el gobierno de Rocha

La activista pidió intervención de Conapred y Profeco para revisar protocolos de atención a pacientes.

Viva Aerobús deja varada a activista con insuficiencia renal en el AIFA
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué día de mayo te toca, según tu apellido?
La Beca Rita Cetina continúa ampliando su cobertura en México e incorpora a estudiantes de primaria.

Beca Rita Cetina 2026: cuándo recibirán el primer pago alumnos de primaria
Apuestas. De íconos consolidados a nuevas estrellas, la alfombra de la Met Gala brilló con propuestas arriesgadas y creativas

Met Gala 2026: arte, moda y estrellas brillan en Nueva York
El bullpen de Saltillo sostuvo la ventaja pese a presión en la recta final.

Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero