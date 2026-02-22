Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

/ 22 febrero 2026
    Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

También la actriz Issabela Camil tuvo que cancelar funciones de una obra de teatro que llevaría a tierras tapatías

La ola de violencia que se desató esta mañana en Jalisco derivo en la cancelación de varios eventos masivos, actividades públicas y espectáculos en distintos puntos del estado.

Entre las suspensiones se encuentra el concierto que la cantante estadounidense, Kali Uchis, tenía programado esta noche en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de OCESA, donde sin dar mayores detalles y aludiendo a “causas ajenas al artista” confirmaron la suspensión definitiva del evento.

“Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo”, se puede leer en el texto.

La promotora también detalló que los reembolsos se harán conforme al método de compra: de forma automática para quienes adquirieron boletos en línea y directamente en la taquilla para compras físicas.

La situación de inseguridad se desató tras un operativo realizado por fuerzas federales en municipio de Tapalpa, y en el que, según reportes preliminares, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó bloqueos, incendios y la activación de un Código Rojo por parte de las autoridades.

Otras cancelaciones

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana Issabela Camil informó que el elenco de la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” no pudo llegar a la ciudad debido a un enfrentamiento ocurrido en la carretera, por lo que hizo un llamado a la población a resguardarse y priorizar su seguridad.

En su cuenta de Instagram, Issabela narró que, a poco de abandonar León, donde habían ofrecido la última función de la obra y, rumbo, a Guadalajara, se encontraron con el episodio de violencia que mantiene a la región en código rojo, el máximo nivel de alerta en los protocolos estatales de seguridad.

La función estaba programada para este domingo 22 de febrero, a las 17:00 horas, en el Teatro Galerías. Sin embargo, el recinto informó a través de un comunicado que la presentación fue cancelada y reprogramada por motivos de seguridad.

