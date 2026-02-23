Prepárese... Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 37 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados

Para este lunes, el frente frío 37 se extenderá sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán, sin embargo, se mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche.

Un nuevo frente frío , el número 37 de la temporada, ingresó al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El martes, el frente frío 37 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar al territorio nacional. La masa de aire ártico que lo impulsó, modificará sus características térmicas, permitiendo el aumento gradual en las temperaturas vespertinas, sin embargo, las temperaturas continuarán muy frías a frías al amanecer en zonas de los estados del norte, noreste, oriente, centro y sur del territorio nacional. Además, se presentará viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y oleaje de hasta 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de hasta 3.0 metros de altura en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

La masa de aire ártico asociada al frente frío, continuará generando ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo el Valle de México; así como evento de “Norte” intenso con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 60 a 80 km/h en Veracruz, de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 50 km/h durante la mañana en Tamaulipas, con oleaje elevado en costas del golfo de México, Golfo de Tehuantepec y costas de la península de Yucatán.

Un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera se localizará sobre el noroeste del país, generando tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en mencionada región, además del occidente y sur del país. Continuará onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Se prevé viento de componente sur (surada) con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Península de Yucatán.

El miércoles, la entrada de humedad hacia el interior del país, propiciará lluvias y chubascos en el occidente y sur del territorio nacional. Se establecerá una línea seca sobre el norte de la República Mexicana ocasionando rachas de fuertes a muy fuertes en esa región.

La entrada de humedad del pacífico, golfo de México y mar caribe, propiciarán lluvias y chubascos en el occidente, oriente y sureste del país. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera en el noroeste del país, permitirá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste y occidente del país.

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de la República Mexicana, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y occidente del país. Continuará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec.

El jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán viento con rachas de 60 a 80 km/h en el norte y noreste del país. La entrada de humedad del océano Pacífico y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur, además de la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 3 y máxima de 14 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 22 y una mínima de 4 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 25 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas) y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Colima y Michoacán (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango (noroeste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur y Chihuahua (oeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 80 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de “Norte” de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Veracruz.

Evento de “Norte” de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Evento de “Norte” de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Durante la mañana: Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec, Veracruz (sur) y Tabasco.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Tamaulipas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.