Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’
La Selección Mexicana disputará su partido amistoso este 25 de febrero en Querétaro, como parte del proceso de evaluación de jugadores de Liga MX rumbo a la Copa Mundial de 2026
La Selección Mexicana mantiene en agenda el partido amistoso ante Islandia programado para este miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en Querétaro, pese al contexto de violencia registrado en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que el equipo nacional ya se encuentra en Querétaro y cumplirá con su plan de entrenamientos previo al encuentro. Debido a que la fecha no corresponde al calendario oficial de la FIFA, el técnico Javier Aguirre convocó a futbolistas que militan en la Liga MX, con el objetivo de ampliar la base de jugadores rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El representativo de Selección de Islandia también arribó a la ciudad sede y tiene previsto cumplir con sus actividades previas al compromiso. Para Aguirre, el duelo forma parte del proceso de evaluación iniciado en enero, en el que busca definir alternativas para la lista definitiva del Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
En días recientes, algunos partidos del futbol mexicano fueron suspendidos por motivos de seguridad. En la Liga MX Femenil se pospuso el Clásico entre Guadalajara y América, mientras que en la Liga MX no se disputó el encuentro entre Querétaro y Juárez correspondiente a la séptima jornada del Clausura 2026.
La situación también ha generado cuestionamientos en medios internacionales sobre las condiciones de seguridad de cara al Mundial 2026, especialmente en Guadalajara, una de las sedes confirmadas. Una fuente del comité organizador señaló que no existe, por ahora, un pronunciamiento oficial distinto al plan de trabajo que se mantiene en coordinación con la FIFA.
Tras el compromiso ante Islandia, México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México, partido que servirá como ensayo previo al torneo. El calendario incluye además duelos ante Bélgica, Ghana, Australia y Serbia en los meses siguientes.
El debut del conjunto mexicano en la Copa del Mundo está previsto para el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica, en el inmueble capitalino que albergará la inauguración. Posteriormente jugará en Guadalajara y cerrará la fase de grupos nuevamente en la Ciudad de México, como parte de una planificación que continúa pese al entorno complejo.