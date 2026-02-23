Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’

La Selección Mexicana mantiene en agenda el partido amistoso ante Islandia programado para este miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en Querétaro, pese al contexto de violencia registrado en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que el equipo nacional ya se encuentra en Querétaro y cumplirá con su plan de entrenamientos previo al encuentro. Debido a que la fecha no corresponde al calendario oficial de la FIFA, el técnico Javier Aguirre convocó a futbolistas que militan en la Liga MX, con el objetivo de ampliar la base de jugadores rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El representativo de Selección de Islandia también arribó a la ciudad sede y tiene previsto cumplir con sus actividades previas al compromiso. Para Aguirre, el duelo forma parte del proceso de evaluación iniciado en enero, en el que busca definir alternativas para la lista definitiva del Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.