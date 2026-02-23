‘El Mencho’ ha muerto. ¿Qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación?

CIUDAD DE MÉXICO- Uno de los capos de la droga más poderosos del mundo ha sido abatido, pero la cuestión sigue siendo si su muerte destruirá la organización que construyó, la cual distribuye cocaína, metanfetamina y otras drogas desde México a Estados Unidos y hasta lugares tan lejanos como Australia. El domingo, las fuerzas de seguridad mexicanas mataron al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Casi de inmediato, Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México y capital del estado de Jalisco, se sumió en el caos por las represalias del cártel, y la violencia se extendió a ciudades y balnearios de todo México, mientras los pistoleros incendiaban tiendas y bancos y bloqueaban carreteras. TE PUEDE INTERESAR: El Mencho huyó a zona boscosa y murió tras enfrentamiento muy violento: Sedena La supervivencia del cártel ahora depende de la rapidez con que pueda nombrar a un sucesor y cerrar filas, o podría fragmentarse a medida que las facciones internas luchen por el poder. Otra cuestión es si el gobierno mexicano puede mantener una guerra en dos frentes: también está librando una sangrienta batalla contra el Cártel de Sinaloa, archienemigo del grupo de Jalisco. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una vasta organización criminal que trafica con drogas en todo el mundo, pero también cultiva aguacates, lleva clandestinamente a Estados Unidos a inmigrantes procedentes de lugares tan lejanos como China y participa en la extracción ilegal de oro en toda Sudamérica. “Es el golpe más importante que se le ha dado al narcotráfico en México desde que existe el narcotráfico en México”, dijo Eduardo Guerrero, exfuncionario de seguridad mexicano y experto en los grupos de narcotraficantes del país. “Nunca en México había habido una organización con la presencia, con el control territorial, con la penetración política que tiene el cártel Jalisco”, añadió Guerrero. “Los cárteles que teníamos en México, eran más de carácter regional”. Pero pocos analistas creen que este sea el fin del cártel. La organización de Oseguera nació de las ruinas de otro grupo narcotraficante, el Cártel del Milenio, que se desintegró en conflictos internos tras la captura y muerte de su cúpula. En 2009, Oseguera había salido victorioso y escindió sus fuerzas para formar el Cártel de Jalisco.

La mayoría de los cárteles mexicanos son dinásticos, dijo David Saucedo, consultor de seguridad, y las sucesiones más limpias suelen ser las que mantienen el poder en la familia. Pero varios de los hermanos de Oseguera han sido detenidos, así como su hijo, quien era alto mando del cártel de Jalisco hasta que fue extraditado a Estados Unidos en 2020. Rosalinda González Valencia, ahora viuda de Oseguera, podría presentar su candidatura, es hija de un capo de la droga y una de las operadoras financieras más importantes del cártel, pero su ascenso es dudoso. TE PUEDE INTERESAR: Hospital Villa Purificación: el centro médico que ‘El Mencho’ habría mandado a construir por su enfermedad “En un ambiente lleno de machismo se ve complicado que una mujer pueda asumir el mando de una organización delictiva en México”, dijo Saucedo. En su lugar, uno de los cuatro comandantes de Oseguera podría asumir el liderazgo, si logran ponerse de acuerdo entre ellos. “De lo contrario, estallaría una guerra de sucesión”, dijo Saucedo.

“Esto es bueno para Washington, sin duda, porque lo que buscan ellos es la reducción de los envíos de drogas”, añadió Saucedo. “Es una mala noticia para México porque cárteles más pequeños significa cárteles más violentos. Va a haber un incremento de la violencia homicida y otros delitos”. Si el Cártel Jalisco Nueva Generación se sume en una lucha por el liderazgo, la violencia podría extenderse por todo México. Los estados más violentos del país son aquellos en los que las organizaciones de narcotraficantes compiten por el dominio. Cuando un grupo tiene el control, tiende a surgir una tensa paz. Oseguera convirtió el Cártel de Jalisco en una de las organizaciones criminales más temidas de México, con una brutalidad notable incluso en el panorama nacional de decapitaciones, desmembramientos y cadáveres colgados de puentes. El cártel se convirtió en uno de los mayores traficantes de cocaína del mundo y en el mayor traficante de metanfetamina, pero se mantuvo en gran medida al margen del fentanilo. Formó alianzas en todo el mundo al trabajar con bandas de lugares tan lejanos como África y Australia para ampliar su alcance.

Pero las autoridades estadounidenses afirman que empezaban a reunir pruebas de que el cártel estaba entrando en el mercado del fentanilo, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para compartir sus hallazgos. Históricamente, ese comercio ha estado acaparado por el Cártel de Sinaloa, pero las redadas de fentanilo en Estados Unidos del año pasado revelaron restos químicos que vinculaban dichas incautaciones con territorio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, dijeron los funcionarios.

El abatimiento de Oseguera el domingo conmocionó a los analistas de seguridad y a los diplomáticos, quienes habían dado por sentado que el gobierno mexicano estaba demasiado atascado en su lucha contra el Cártel de Sinaloa como para abrir un segundo frente. Los dos cárteles son los más poderosos de México, con armamento y recursos humanos que a menudo superan a los del gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum podría enfrentarse ahora a uno de los capítulos más violentos y con mayores consecuencias de la historia reciente de México.