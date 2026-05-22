5 conclusiones de los demócratas sobre la derrota de Harris en 2024

NUEVA YORK- El borrador de una autopsia interna demócrata de las elecciones presidenciales de 2024, hecho público el jueves, sostiene que la campaña de la ex vicepresidenta Kamala Harris no presentó un “caso afirmativo” a su favor, no la separó suficientemente del presidente Joe Biden y se vio perjudicada por un anuncio de Donald Trump en el que era atacada por apoyar la cirugía para los reclusos transgénero. El informe preliminar publicado por el Comité Nacional Demócrata, al que le faltan muchas secciones y está lleno de anotaciones que cuestionan sus métodos, sugiere que la campaña de Harris perdió oportunidades de hacer mella en la posición de Donald Trump entre los votantes.

Sin embargo, afirma que el cambio tardío de Biden a Harris para liderar la fórmula ayudó a los demócratas que se postulaban a otras elecciones. A continuación ofrecemos cinco conclusiones del informe. SEÑALÓ QUE LA CAMPAÑA DE HARRIS NO LOGRÓ CONSTRUIR UN ARGUMENTO AFIRMATIVO A SU FAVOR La autopsia dijo que la campaña de Harris se basó demasiado en la suposición de que los votantes rechazarían a Trump y no presentó un caso suficientemente sólido a favor de la vicepresidenta. “Los votantes de base necesitaban razones para votar A FAVOR de Harris, así como en contra de Trump”, decía el informe. “Sin un contraste eficaz con un statu quo difícil (e inasequible), el contraste obvio con Trump no fue un motivador suficiente”.

Harris, tratando de demostrar lealtad a Biden, desaprovechó oportunidades de hacer “incluso rupturas mesuradas” con él en políticas que la habrían ayudado en la contienda, según el informe preliminar. Era “necesario encontrar formas de demostrar cómo un gobierno Harris-Walz sería más eficaz al atender las necesidades estadounidenses”, decía el informe. DIJO QUE LA CAMPAÑA NO LOGRÓ ASESTAR GOLPES SIGNIFICATIVOS A TRUMP El documento concluyó que, aunque los republicanos encontraron maneras de atacar a Harris, su campaña no estableció una estrategia “definida o consistente” para erosionar la posición pública de Trump. La incapacidad de la campaña de Harris para influir en cómo los votantes percibían a Trump fue un “gran fracaso”, dijo el informe. Sugirió que la campaña de Harris debería haber sido capaz de “recordar a los votantes su incompetencia”.

“Dada la capacidad de las entidades de derecha para atacar y desprestigiar a la vicepresidenta, era esencial presentar un caso más eficaz de por qué Trump debería haber sido descalificado para volver a ocupar el cargo”, decía el informe. “Los motivos estaban ahí, pero los mensajes no sirvieron para demostrarlo”. Según el informe, la campaña cometió un error al dar por sentado que la opinión pública estadounidense sobre Trump estaba “consolidada”, lo que calificó de “gran fallo de análisis y realidad, dado que su popularidad se ha desplomado” desde su regreso al cargo para cumplir un segundo mandato. DIJO QUE LA SALIDA DE BIDEN AYUDÓ A LOS DEMÓCRATAS EN NOVIEMBRE, INCLUSO CUANDO HARRIS CAYÓ Aunque el momento del cambio de Biden a Harris como favorita del partido limitó su camino hacia la presidencia, los demócratas aún se beneficiaron de la decisión de Biden de retirarse, afirma el informe. Los demócratas que se postulaban en otras elecciones en todo el país obtuvieron mejores resultados en noviembre que los que habrían logrado si el presidente hubiera seguido en la campaña, según el documento.

“En realidad, el hecho de que Kamala Harris estuviera en la boleta ayudó a los demócratas a mantener parte de su apoyo de base”, dijo el informe. EL ANUNCIO DE TRUMP SOBRE RECLUSOS TRANSGÉNERO FUNCIONÓ Durante la contienda, la campaña de Trump emitió un anuncio en el que se mostraba un video de Harris expresando su apoyo a cirugías financiadas con fondos públicos para reclusos transgénero. El anuncio decía a los espectadores: “Kamala está a favor de ellos/ellas. El presidente Trump es para ti”. El anuncio caló entre los votantes, según el informe preliminar. Los encuestadores que analizaban la contienda “reconocieron todos que el ataque fue muy eficaz, y consideraron que la campaña estaba acorralada: el anuncio era un video de ella diciendo lo que decía, y fue enmarcado como un ataque a sus prioridades económicas”. (Se dijo que el expresidente Bill Clinton presionó a la campaña de Harris para que respondiera al anuncio, y que le habían dicho que no tenía por qué tener un impacto claro en la contienda). Aun así, Harris no tenía buena manera de responder, dijeron los investigadores del informe. “Si la vicepresidenta no cambiaba de postura —y no lo hizo—, no había nada que hubiera funcionado como respuesta”, decía el informe. “Los encuestadores coincidieron en general con las opiniones compartidas por la dirección de la campaña: dado lo que estaba en juego y el momento, había que centrarse en atacar a Trump”. CULPÓ A LA CASA BLANCA DE BIDEN POR CÓMO POSICIONÓ A HARRIS El informe preliminar decía que el gobierno de Biden había demostrado una “importante falta de imaginación” al utilizar a Harris. Señalaba que, antes de las elecciones legislativas de 2022, el equipo de Biden había ordenado al partido que realizara encuestas sobre cómo Jill Biden, la primera dama, podría ayudar al presidente, y sobre qué temas y mensajes enfatizar. Pero no se realizaron encuestas similares sobre Harris.