Kamala Harris ‘está pensando’ ser nuevamente candidata presidencial de EU en 2028

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este viernes en Nueva York que está considerando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra el actual mandatario Donald Trump en 2024. Después de que los “¡Vuelve a presentarte!” llenaran la sala, la exvicepresidenta dijo el viernes a activistas afroamericanos que está considerando activamente volver a postularse a la presidencia de Estados Unidos. “Lo estoy pensando”, respondió Kamala Harris de manera directa ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral. “Podría hacerlo”, anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque puntualizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión.

Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la administración del expresidente Joe Biden y su visión sobre el estado actual de Estados Unidos. “Sé lo que es el trabajo (de presidente) y sé lo que requiere”, afirmó la exvicepresidenta, subrayando que su oficina en el Ala Oeste estaba a apenas unos pasos de la del mandatario.

En tres ocasiones repitió: “Lo estoy pensando”, cuando Sharpton le preguntó sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. “Estuve cuatro años al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a pocos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval y en la sala de crisis. Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”, dijo Harris. “Lo estoy considerando en el contexto de quién, dónde y cómo se puede hacer el mejor trabajo para el pueblo estadounidense. Así es como lo estoy viendo. Los mantendré informados”, continuó

NAN Y LOS POSIBLES CANDIDATOS En la NAN, más de media docena de posibles candidatos se presentaron esta semana con la esperanza de ganar terreno entre los votantes de la comunidad afroamericana, que constituyen uno de los bloques más poderosos de los demócratas. La próxima temporada de primarias presidenciales demócratas no comenzará en serio hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pero la conferencia de esta semana mostró a un grupo de demócratas que ya están compitiendo por posicionarse en lo que promete ser una competencia muy reñida.

La lista de participantes en la convención de esta semana incluyó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, al exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, al gobernador de Illinois, JB Pritzker, al gobernador de Maryland, Wes Moore, al gobernador de Kentucky, Andy Beshear, al representante Ro Khanna de California y a los senadores de Arizona, Mark Kelly y Ruben Gallego. Por ahora, al menos, no hay un claro favorito. Pero sí parecía haber un favorito en la conferencia de Sharpton.

KAMALA HARRIS Y LA POSIBILIDAD DE VOLVER A LA BOLETA EN 2028 Harris, la primera mujer negra en ocupar la vicepresidencia del país y candidata presidencial demócrata en 2024, obtuvo la única ovación de pie y la mayor multitud de entre todos los posibles candidatos para 2028 esta semana. Sharpton señaló que Harris obtuvo más votos en su fallida campaña de 2024 que incluso los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton. “Haga lo que haga, ha dejado huella en la historia”, dijo Sharpton. Harris ya había mencionado la posibilidad de volver a postularse a la presidencia en los 15 meses transcurridos desde que dejó el cargo. Además, recientemente creó un comité de acción política y comenzó a viajar por Estados Unidos para apoyar a los demócratas, especialmente en el sur del país. Sin embargo, algunos miembros del partido han centrado su atención en una nueva generación de líderes demócratas, dada la difícil situación que atravesó Harris en la última contienda presidencial.

MÁS ASPIRANTES DEMÓCRATAS A LA CANDIDATURA El pasado mes de noviembre se informó que la ex primera dama Michelle Obama aseguró que Estados Unidos “no está listo” para una mujer presidenta, al reafirmar que ella no buscará esta posición y que “muchos hombres” no están cómodos con el liderazgo femenino.

“Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos. Por ello estoy como: ni siquiera me miren sobre competir porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están. Así que no me desperdicien mi tiempo”, declaró Obama en un evento de promoción de su nuevo libro The Look.

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