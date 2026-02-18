EU: Demócratas siguen recuperándose de la victoria Trump pero hay frustración política general

/ 18 febrero 2026
    La preferencia por el partido demócrata cayó después de las elecciones de 2024, de 85% en septiembre de 2024 a 67% en octubre de 2025. AP

7 de cada 10 demócratas opinan positivamente del partido azul pero nueva encuesta registra una caída en la favorabilidad hacia este

Los demócratas han acumulado una serie de victorias en elecciones especiales recientes, pero una nueva encuesta de AP-NORC concluye que la imagen del partido entre sus propios militantes no se ha recuperado desde la victoria del presidente Donald Trump en 2024.

Solo alrededor de 7 de cada 10 demócratas tienen una opinión positiva de su partido, según el nuevo sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Aunque la abrumadora mayoría de los demócratas todavía se siente bien con respecto a su partido, su valoración es mucho menos positiva de lo que ha sido en el pasado.

Aún faltan muchos meses para las elecciones de mitad de mandato y una favorabilidad tibia no necesariamente presagia un fracaso electoral. Otros factores podrían beneficiar a los demócratas este año, incluidas las opiniones ampliamente negativas sobre Trump y otros republicanos. Además, sondeos recientes han encontrado que los independientes tienden a identificarse más con el partido que está fuera del poder, lo que también podría impulsar a los demócratas este año. Históricamente, el partido que no está en la Casa Blanca ha ganado escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Pero la falta de entusiasmo podría ser un problema de más largo plazo para el partido. La favorabilidad de los demócratas hacia su partido se desplomó después de las elecciones de 2024, de 85% en septiembre de 2024 a 67% en octubre de 2025.

MUCHOS DEMÓCRATAS ESTÁN FRUSTRADOS..., Y TAMBIÉN LOS REPUBLICANOS

Otros sondeos sugieren que el bajón de los demócratas tras 2024 es inusualmente grande.

En la medición de favorabilidad de Gallup, las opiniones positivas de los demócratas sobre su propio partido cayeron alrededor de 12 puntos porcentuales en el último año. Eso marcó el nivel más bajo en la historia de esa pregunta, que se remonta a 2001. Cabe destacar que los demócratas no registraron una caída similar después de su primera derrota ante Trump en 2016.

Esa visión disminuida es consistente sin importar la edad, raza, ideología o nivel educativo lo que sugiere que apelar a uno o dos grupos específicos no resolverá el problema.

Una encuesta aparte del Pew Research Center el otoño pasado encontró que aproximadamente dos tercios de los demócratas en septiembre dijeron que su propio partido les generaba “frustración”, en comparación con solo 4 de cada 10 republicanos.

Entre esos demócratas frustrados, alrededor de 4 de cada 10 sentían que su partido no estaba luchando con suficiente fuerza contra Trump, mientras que cerca de 1 de cada 10 señaló que había falta de buen liderazgo o de una agenda cohesionada.

No son solo los demócratas: los estadounidenses no están entusiasmados con ninguno de los dos partidos en este momento.

Aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses tiene una opinión negativa tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, según los datos de AP-NORC. Esa doble negatividad está especialmente marcada entre los independientes y los estadounidenses menores de 45 años.

Alrededor de la mitad de los adultos solo ve de manera positiva a un partido, y solo cerca de 1 de cada 10 se siente bien con respecto a ambos partidos.

Pero la pérdida de buena voluntad hacia los demócratas es más reciente. Los sondeos de Gallup de los últimos 25 años muestran que los estadounidenses solían sentirse mucho más positivamente hacia los demócratas, pero alrededor de 2010, el sentimiento público se volvió en contra. Desde entonces, al menos la mitad de los estadounidenses ha tenido opiniones desfavorables del partido, según Gallup.

