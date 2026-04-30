Seis cinturones y un mensaje: la niñez también compite

En el tatami no hay juegos... pero sí sueños. En el marco del Día del Niño y la Niña, la Academia Anacondas demuestra que la infancia también puede estar llena de disciplina, coraje y metas cumplidas. Su reciente participación en el torneo King of the Mat, uno de los más importantes del jiu-jitsu brasileño en México, es prueba de ello. Celebrado en Monterrey, este torneo reunió a competidores infantiles y juveniles de entre 4 y 17 años, convirtiéndose en un escenario donde no solo se disputan medallas, sino también confianza, carácter y crecimiento personal. En esta edición, la academia logró resultados destacados: cinco cinturones de campeonato en categoría infantil y uno más en juvenil, además de cuatro medallas de oro, siete de plata y tres de bronce.

Detrás de estas cifras hay nombres, historias y esfuerzo. Entre los campeones destacan Antonio Valdez, Saúl Emiliano Martínez, Javier Martínez, Néstor Muñoz y Leonardo Valdez, quienes subieron a lo más alto del podio tras enfrentar a rivales de alto nivel.

Pero más allá de los resultados, el verdadero triunfo —asegura el coach Saúl Martínez— está en lo que ocurre dentro y fuera del combate. “Lo más significativo del torneo es el valor que los niños tienen al enfrentarse a otros niños deportivamente, la preparación y disciplina que se ve reflejada en cada enfrentamiento, y la pasión que le ponen. Ninguno se dejó ganar”, comparte. La escena, describe, es tan intensa como conmovedora: padres alentando desde las gradas, entrenadores atentos a cada movimiento y, sobre todo, los rostros de los niños, que reflejan nervios, determinación y orgullo. “Las caritas durante y después de cada combate son lo que más nos motiva a seguir”, añade.

Fundada hace aproximadamente cuatro años como “Anacondas SLW”, la academia tiene raíces más profundas que se remontan a 2015, cuando el pionero del proyecto, Blas López, comenzó a construir lo que hoy es una de las escuelas en crecimiento dentro de esta disciplina. Actualmente, bajo la guía de entrenadores como Saúl Martínez, Armando Acosta y Karina Contreras, el proyecto sigue consolidándose. El impacto del jiu-jitsu en los niños va mucho más allá del ámbito deportivo. Según relatan los entrenadores y padres de familia, los cambios son visibles en distintos aspectos de su vida diaria.

“La mayoría de los alumnos ha mostrado un cambio radical: mejoran sus calificaciones, son más estables emocionalmente, tienen mejores hábitos de higiene, alimentación y disciplina en casa y en la escuela”, explica Martínez. Aunque cada niño tiene su propio proceso, algunas historias logran destacar, como la de Antonio Valdez, quien tras varios intentos en torneos anteriores, finalmente alcanzó uno de los cinturones de campeonato. Su logro no solo representa una victoria deportiva, sino también un ejemplo de perseverancia. Para la academia, estos triunfos son más que medallas: son una señal de que el trabajo constante da resultados. “Ganar estos cinturones marca una luz en el camino y nos motiva a seguir. Nuestros niños siempre tienen hambre de gloria”, afirma el coach.

En un contexto donde muchas veces se subestima el potencial de la infancia, espacios como la Academia Anacondas apuestan por formar no solo atletas, sino personas con valores sólidos, resiliencia y disciplina. Hoy, en el Día del Niño y la Niña, su historia recuerda que los sueños no tienen edad... y que, a veces, empiezan sobre un tatami.