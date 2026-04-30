El líder supremo de Irán emite una declaración desafiante sobre el estrecho de Ormuz

“Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la mayor agresión perpetrada por los matones del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de Estados Unidos en sus planes, se abre un nuevo capítulo para el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, dijo Mojtaba Khamenei en un comunicado leído por un presentador de la televisión estatal.

El líder supremo de Irán ha roto su reciente silencio con una declaración desafiante en la que celebra el control iraní sobre el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y promete proteger los programas nucleares y de misiles del país.

El comunicado afirmaba que Teherán garantizaría la seguridad de la región del Golfo y eliminaría lo que describió como “los abusos del enemigo en la vía marítima”, y que “la nueva gestión del estrecho traerá bienestar y progreso en beneficio de todas las naciones de la región, y las bendiciones económicas alegrarán los corazones de la gente”.

Irán ha intentado cobrarse un precio por el ataque ejerciendo control sobre el estrecho, la vía marítima angosta por la que suele transitar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

En su discurso con motivo del Día del Golfo Pérsico en Irán, Khamenei también prometió que Irán “protegerá sus capacidades tecnológicas modernas, desde la nanotecnología hasta la biotecnología, pasando por la energía nuclear y los misiles, como su capital nacional, y las protegerá como si fueran sus fronteras marítimas, terrestres y aéreas”.

Desde que fue nombrado líder supremo a principios de marzo, no se ha emitido ninguna grabación ni imagen de Khamenei. Según informes, resultó gravemente herido en el atentado con bomba que acabó con la vida de su padre y predecesor, de 86 años, el 28 de febrero. Se dice que se encuentra hospitalizado recibiendo tratamiento por sus heridas.

Su nueva declaración sugiere que Irán está decidido a implementar un nuevo régimen de tarifas en el estrecho que presentará como beneficioso para toda la región, en una tardía afirmación de soberanía regional.

Desde el 13 de abril, Estados Unidos ha puesto en marcha un contrabloqueo diseñado para impedir que los petroleros entren o salgan de los puertos iraníes, paralizando así la industria petrolera iraní.

Ante el estancamiento de las conversaciones mediadas por Pakistán, no hay indicios de que se vaya a levantar ninguno de los bloqueos, lo que ha elevado el precio del petróleo por encima de los 120 dólares por barril. El tráfico marítimo sigue siendo extremadamente bajo, a veces tan solo tres barcos al día, en comparación con los 120-140 habituales.

“Los extranjeros que lo codician maliciosamente [el estrecho] desde miles de kilómetros de distancia no tienen cabida allí, salvo en el fondo de sus aguas”, decía el comunicado de Khamenei.

El cierre del estrecho ha ejercido presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, así como sobre sus aliados del Golfo, que utilizan esta vía marítima para exportar su petróleo y gas.

La admisión de Trump el miércoles de que no conocía una salida fácil al punto muerto elevó los precios del petróleo a cerca de 125 dólares por barril , un nivel tan alto como durante las primeras semanas de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El sitio web de noticias Axios informó que el ejército estadounidense seguía ofreciendo a Trump opciones para reanudar los ataques.

El general de división Mohsen Rezaee, asesor militar del líder supremo, escribió en su cuenta de X: «El escenario del asedio fracasará e Irán jamás perderá el estrecho de Ormuz. La historia registrará que la nación iraní hundió a la superpotencia estadounidense en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Tanto en el terreno como en la diplomacia avanzan con la coordinación del líder de la revolución y el apoyo del pueblo».

El mundo considera el estrecho una vía marítima internacional, abierta a todos sin pagar peaje, y las naciones árabes del Golfo, entre las que destacan los Emiratos Árabes Unidos, han denunciado el control iraní del estrecho como una forma de piratería.

Irán ha propuesto suspender las conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear mientras ambas partes acuerdan los términos para permitir que los buques reanuden su tránsito por el estrecho.

En Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha instado al Parlamento a reconocer que los planes que Irán está elaborando conjuntamente con Omán no requieren una nueva legislación iraní.

Asimismo, insta a Irán a evitar términos como «peajes» y, en su lugar, a ejercer su derecho preexistente a cobrar tarifas por los servicios prestados.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, mantuvieron conversaciones en Washington el miércoles sobre el estrecho.

Un correo electrónico enviado por el Departamento de Estado a las embajadas, según informó el Wall Street Journal, sugiere que Estados Unidos está intentando involucrarse en los planes, liderados principalmente por Europa, para la supervisión del estrecho una vez finalizado el conflicto.

Estados Unidos se ofrece a coordinar la diplomacia y las comunicaciones entre los países que utilizan el estrecho, reactivando y ampliando la Estructura Internacional de Seguridad Marítima, integrada por 12 naciones, una operación naval preexistente creada tras las amenazas a la navegación por parte de la armada iraní.