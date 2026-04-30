Presunto mensaje de “El 40” a Maza Clan en La Mansión VIP desata polémica y tensión en vivo

De acuerdo con un video que circula en plataformas digitales, el creador de contenido se encontraba en la sala junto a otros participantes cuando, a través del sistema de audio del programa, se escuchó: “Mensaje para Maza Clan: Mazaclan, saludos desde Mazatlán, de tu amigo 40. Aquí tienes un gran amigo y échale ganas” .

Un momento ocurrido dentro del reality show La Mansión VIP generó diversas reacciones en redes sociales luego de que el influencer sinaloense Alan Alapizco, conocido como Maza Clan, recibiera un mensaje proyectado por la producción que fue atribuido a un presunto integrante del Cártel de Sinaloa vinculado a la facción de “Los Chapitos”.

El fragmento del programa comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales, donde usuarios replicaron el video y debatieron sobre el origen del mensaje y su contexto.

El momento generó tensión entre los participantes del programa, quienes reaccionaron de forma inmediata. Algunos de ellos comentaron en voz alta: “Esos son sicarios”, mientras el influencer permanecía en escena.

Tras escuchar el mensaje, la reacción del influencer fue inmediata. En las imágenes se observa que abrió los ojos de manera notable y, posteriormente, respondió: “Ánimo, viejo, a la mera orden. Bendiciones. Arriba Mazatlán, Sinaloa y arriba todo Sinaloa” .

‘ESOS SON SICARIOS’: PARTICIPANTES DE LA MANSIÓN VIP REACCIONAN A PRESUNTO MENSAJE DE NARCO

¿QUIÉN ES MAZA CLAN?

Alan Alapizco, conocido como Maza Clan, es originario de Sinaloa y ha desarrollado su carrera como creador de contenido digital. Su crecimiento en redes sociales se consolidó principalmente en TikTok e Instagram, donde comparte videos relacionados con situaciones cotidianas, humor y aspectos de la vida en el norte del país.

Actualmente, cuenta con más de 871 mil seguidores en Instagram y supera el millón de seguidores en TikTok, donde acumula más de 15 millones de “me gusta”. Antes de su participación en el reality, ya mantenía una presencia consolidada en plataformas digitales.

SEÑALAN PRESUNTOS VÍNCULOS DE MAZA CLAN Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Un blog dedicado a la difusión de temas relacionados con seguridad y crimen organizado difundió versiones sobre el influencer, señalando: “La historia que Alapizco ha difundido ante sus millones de seguidores describe un origen humilde y un ascenso meteórico desde condiciones precarias. Sin embargo, diversas fuentes dentro del entorno de seguridad señalan que esta narrativa de ‘empezar desde abajo’ podría ser una construcción para ocultar su verdadera función”.

En el mismo espacio se agrega: “Se le identifica como un presunto operador financiero estrechamente vinculado a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias ‘El 40’, jefe de plaza de La Chapiza en Mazatlán, Sinaloa”.

Asimismo, se menciona que “la fortuna y la fama de Maza Clan no serían producto de la monetización de redes sociales, sino del blanqueo de capitales para la facción de Los Chapitos”. Estas versiones no han sido confirmadas por autoridades en el contexto del programa.

¿QUIÉN ES VÍCTOR BARRAZA PABLOS, CONOCIDO COMO ‘EL 40'’?

Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, es identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como jefe de plaza de la facción de Los Chapitos en Mazatlán. Fue sancionado el 9 de junio de 2025 por su presunta participación en actividades relacionadas con tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestro y extorsión.

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, se le vincula con la operación de laboratorios de fentanilo y con redes de empresas fachada utilizadas para legitimar recursos ilícitos. También se le ha relacionado con estructuras operativas que incluyen diversos colaboradores en la región.

‘EL 40’ ES LIGADO A ESCALADA DE VIOLENCIA EN SINALOA

En septiembre de 2024 se registró un incremento en la violencia en distintas zonas de Sinaloa, derivado de enfrentamientos entre facciones del mismo grupo criminal. En ese contexto, el nombre de “El 40” apareció en materiales de propaganda criminal y señalamientos sobre su presunta participación en dichas disputas.

Posteriormente, el 21 de abril de 2025, su nombre volvió a mencionarse tras el decomiso de aproximadamente tres mil artefactos explosivos en el municipio de Concordia, Sinaloa, de acuerdo con información difundida en medios.

NO SE HA REALIZADO POSICIONAMIENTO OFICIAL

Hasta el momento, ni la producción de La Mansión VIP ni el influencer han emitido un posicionamiento adicional sobre el origen del mensaje difundido durante el programa. Tampoco se ha confirmado de manera oficial la identidad de la persona que envió el audio.

El caso continúa generando reacciones en redes sociales, donde el fragmento del reality sigue circulando y siendo objeto de análisis por parte de usuarios.