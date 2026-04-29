$!Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más

Con motivo del Día del Niño y la Niña, distintas cadenas de alimentos y establecimientos comerciales en México han anunciado promociones, dinámicas y productos especiales dirigidos a familias que buscan celebrar esta fecha. Con el incremento en precios de diversos productos, estas ofertas se presentan como alternativas para ajustar el gasto durante los festejos del Día del Niño y la Niña.

PROMOCIONES EN CADENAS DE COMIDA RÁPIDA POR EL DÍA DEL NIÑO La cadena Carl’s Jr. informó que el 30 de abril ofrecerá una hamburguesa con queso o seis piezas de pollo sin costo al adquirir cualquier combo. La promoción es válida únicamente ese día, no aplica con otras ofertas ni en combos infantiles, y está limitada a sucursales participantes en México. Por su parte, Pizza Hut lanzó una dinámica vigente hasta el 3 de mayo, mediante la cual al comprar una pizza grande (Tradicional o Hut Cheese), los clientes pueden añadir por 85 pesos un paquete infantil que incluye pizza personal, bebida y material con juegos y actividades. La empresa Helados Sultana informó que durante los días 28, 29 y 30 de abril tendrá una promoción de tres por dos en litros de helado, paletas de agua y esquimales en presentaciones seleccionadas.

ESTABLECIMIENTOS QUE TENDRÁN PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS TEMÁTICAS La marca Krispy Kreme presentó una promoción que permite adquirir peluches coleccionables tipo Snackles junto con la compra de donas. Los modelos disponibles incluyen figuras como capibara y ajolote, con un costo de 175 pesos al comprar cualquier paquete. En tanto, Dairy Queen anunció que sus promociones variarán según la localidad. En algunas ciudades se realizarán sorteos de productos, mientras que en estados como Nuevo León, del 28 al 30 de abril, se ofrecerá un cono mini gratuito al comprar un Blizzard. En el caso de Domino’s Pizza, se anunció el “Combo Mi Domino’s”, que integra una mini pizza, acompañamientos, bebida y un vaso coleccionable de la línea Peanuts que cambia de color con agua fría, aunque no se especificó el precio del paquete. Además de promociones en alimentos, algunas cadenas han implementado actividades dirigidas a niñas y niños. Entre el 23 de abril y el 1 de mayo, se han organizado dinámicas como armado de hamburguesas, juegos sensoriales, actividades artísticas, memoramas, cuentacuentos y sesiones de pintacaritas en distintos establecimientos.

COLABORACIONES ESPECIALES Otra cadena de comida rápida anunció una colaboración con la franquicia Star Wars, en el marco del próximo estreno de The Mandalorian and Grogu. Como parte de esta iniciativa, se podrán adquirir vasos temáticos y una colección de juguetes inspirados en los personajes, incluyendo figuras de Grogu, conocido popularmente como “Baby Yoda”, al comprar combos participantes. Las promociones y actividades anunciadas por estas marcas buscan ofrecer alternativas para las familias durante el Día del Niño. Las condiciones, vigencias y disponibilidad pueden variar según la sucursal, por lo que se recomienda consultar directamente en cada establecimiento antes de realizar cualquier compra.

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