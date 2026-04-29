¡Nueva era! Confirma Ariana Grande que debutará su nuevo álbum ‘Petal’ el 31 de julio

La estrella internacional Ariana Grande confirmó el inicio de una nueva etapa musical con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, que llevará por título ‘Petal’ y que se publicará el próximo 31 de julio.

La intérprete de ‘7 Rings’ dio la bienvenida a este nuevo capítulo con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo y sin su característica coleta.

El nuevo disco ha sido coescrito por Grande y el productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh. El 18 de abril, la artista compartió un video en sus redes sociales en el que describía este proyecto como “algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”.