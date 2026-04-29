¡Nueva era! Confirma Ariana Grande que debutará su nuevo álbum ‘Petal’ el 31 de julio

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/ 29 abril 2026
    ¡Nueva era! Confirma Ariana Grande que debutará su nuevo álbum ‘Petal’ el 31 de julio
    Apuesta. La artista combina música, cine y televisión en uno de los momentos más activos de su carrera. FOTO: ARCHIVO

En verano regresará a los escenarios con ‘The Eternal Sunshine’, su primera gira en siete años, y debutará en la franquicia de ‘American Horror Story’ en otoño

La estrella internacional Ariana Grande confirmó el inicio de una nueva etapa musical con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, que llevará por título ‘Petal’ y que se publicará el próximo 31 de julio.

La intérprete de ‘7 Rings’ dio la bienvenida a este nuevo capítulo con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo y sin su característica coleta.

El nuevo disco ha sido coescrito por Grande y el productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh. El 18 de abril, la artista compartió un video en sus redes sociales en el que describía este proyecto como “algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”.

AGENDA LLENA PARA ARIANA

Este anuncio se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien en verano regresará a los escenarios con ‘The Eternal Sunshine’, su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco fechas en Londres.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, Eternal Sunshine (Luz solar eterna), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo complejo de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes Sweetener y Thank U, Next.

Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía ‘Wicked’, donde interpreta a ‘Glinda’ y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Óscar, de los cuales ganó dos.

Y EN LA ACTUACIÓN

Hace unos días, el tráiler de ‘La Nueva Foker’ se lanzó de manera oficial, donde Grande tiene el rol protagónico femenino como la futura “nuera” del personaje interpretado por Ben Stiller.

https://vanguardia.com.mx/show/taylor-swift-protege-su-voz-e-imagen-ante-el-avance-de-la-inteligencia-artificial-LC20332823

A inicios de año, Ryan Murphy confirmó que Ariana se uniría a figuras como Sarah Paulson, Emma Roberts, Jessica Lange y un amplio elenco para la nueva temporada de American Horror Story. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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