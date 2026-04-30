Día del Niño en la Mañanera... Música, risas, sueños y un ‘Six Seven’

“ Nosotros queremos que las niñas y los niños sean felices y para ello el gobierno tiene que garantizarles los derechos ”, expresó la mandataria. En su intervención, destacó que estos derechos incluyen una vida libre de violencia, acceso a la educación , la salud y espacios de juego.

En el marco del Día del Niño , la presidenta Claudia Sheinbaum colocó a las infancias en el centro del discurso público durante su conferencia matutina del 30 de abril. El mensaje fue claro: garantizar la felicidad de niñas y niños implica respetar plenamente sus derechos .

El enfoque no solo apuntó a políticas públicas, sino también a una visión integral del desarrollo infantil, donde el bienestar emocional y físico se consideran pilares fundamentales para el crecimiento de las nuevas generaciones.

DESARROLLO, PROTECCIÓN Y UN MENSAJE PERSONAL

Durante la conferencia, Sheinbaum subrayó la importancia de construir entornos seguros, tanto en el ámbito público como en el privado. Señaló que el objetivo es que las infancias puedan estudiar, jugar y desarrollarse sin miedo, especialmente en contextos donde la violencia representa un riesgo.

La presidenta también compartió un momento personal que aportó cercanía al mensaje: “Como mamá, yo también tuve mis hijos pequeños, ahora tengo nieto, lo que queremos es que sean felices”, comentó, conectando su experiencia con la visión de gobierno.

En este contexto, reiteró que su administración busca garantizar no solo derechos básicos, sino también oportunidades reales para que cada niña y niño pueda construir su propio proyecto de vida.

SUEÑOS, RISAS Y UN FINAL INESPERADO

Uno de los momentos más espontáneos ocurrió cuando un niño preguntó: “¿De pequeña soñaste ser presidenta de México?”. La respuesta fue directa: Sheinbaum confesó que nunca lo imaginó, ya que su sueño era ser maestra universitaria y bailarina.

A partir de ahí, el mensaje se transformó en una invitación a soñar sin límites. “Que nunca se venzan... tienen derecho a soñar cualquier cosa”, dijo, destacando la perseverancia como un valor clave para alcanzar metas.

La jornada también abrió espacio a la participación infantil en temas ambientales. La presidenta propuso que niñas y niños aporten ideas para mejorar la educación sobre el cuidado del planeta, integrando su visión en los contenidos escolares.

El cierre rompió con el protocolo habitual. Entre risas, los pequeños pidieron a la mandataria hacer el popular “Six Seven”. Ella aceptó y, acompañada por los asistentes, protagonizó un momento lúdico que transformó la mañanera en una celebración distinta, marcada por la cercanía y la espontaneidad.