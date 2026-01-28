A casi 4 años, revelan que las bajas militares rusas y ucranianas en la guerra se acercan a los dos millones

Un grupo de expertos afirma que hasta la fecha hay 1.2 millones de soldados rusos muertos, heridos o desaparecidos y 600 mil ucranianos

El número de tropas rusas y ucranianas muertas, heridas o desaparecidas en casi cuatro años de guerra podría llegar a dos millones esta primavera, según un estudio, mientras la invasión de Moscú no muestra señales de disminuir.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk asegura que WhatsApp es inseguro: estas son sus razones

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, estima que Rusia ha tenido alrededor de 1.2 millones de bajas, incluidas 325.000 muertes, mientras que cerca de 600.000 soldados ucranianos han muerto, han resultado heridos o han desaparecido.

Desde que Vladimir Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania , ninguna de las partes ha revelado públicamente las cifras completas de víctimas, tratando la magnitud de las pérdidas como un secreto de Estado muy bien guardado.

El Kremlin desestimó el miércoles el informe del CSIS calificándolo de “no creíble” e insistió en que sólo el Ministerio de Defensa ruso tenía la autoridad para publicar las cifras de bajas rusas.

Las estimaciones del CSIS se basaron en entrevistas con funcionarios occidentales y ucranianos y en datos recopilados por el medio ruso independiente Mediazona y el Servicio Ruso de la BBC.

En cualquier comparación histórica, las pérdidas son extraordinarias. El grupo de expertos señaló que las bajas rusas en el campo de batalla en Ucrania fueron “más de 17 veces mayores que las pérdidas soviéticas en Afganistán durante la década de 1980, 11 veces mayores que durante la primera y la segunda guerra chechena de Rusia, y más de cinco veces mayores que todas las guerras rusas y soviéticas juntas desde la Segunda Guerra Mundial”.

Se estima que las bajas rusas superan a las ucranianas en aproximadamente 2,5 o 2,5 a 1, según el informe.

Sin embargo, las cifras también pintan un panorama desolador para Ucrania, cuya población es mucho menor y cuya capacidad para absorber pérdidas prolongadas y movilizar tropas es mucho más limitada.

Moscú ha recurrido a salarios generosos y a un paquete de beneficios cada vez mayor para los nuevos reclutas con el fin de reforzar sus filas. Las autoridades regionales ofrecen primas de alistamiento que, en algunos casos, ascienden a decenas de miles de dólares.

El Kremlin también ha reclutado a miles de hombres de Asia, Sudamérica y África, muchos de ellos atraídos por promesas engañosas o sometidos a presiones.

Ucrania ha tenido dificultades para movilizar suficientes tropas para reponer las unidades mermadas, mientras que Volodymyr Zelenskyy se ha resistido a los pedidos de reducir la edad de movilización por debajo de los 25 años, una medida que sería profundamente impopular en el país.

A pesar de la magnitud de las bajas en ambos bandos, las ganancias territoriales de Rusia han sido marginales.

El CSIS descubrió que, desde 2024, las fuerzas rusas habían avanzado a un ritmo promedio de tan solo 15 a 70 metros diarios durante sus ofensivas más destacadas, “más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en la guerra moderna”.

Si bien Moscú logró algunos avances a finales del año pasado en el este de Ucrania y cerca de la región de Dnipropetrovsk, desde entonces el progreso se ha desacelerado debido a las condiciones invernales y la fuerte resistencia ucraniana.

Según datos del grupo de monitoreo ucraniano DeepState, las fuerzas rusas capturaron 152 kilómetros cuadrados (58 millas cuadradas) de territorio ucraniano entre el 1 y el 25 de enero, el ritmo de avance más lento desde marzo del año pasado.

Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Abu Dhabi el pasado fin de semana para sus primeras conversaciones de paz desde la invasión a gran escala de Rusia, pero no hubo señales de un avance, mientras el Kremlin sigue presionando con sus demandas maximalistas sobre el territorio ucraniano.