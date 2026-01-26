Embajador Ruso en Venezuela responsabilizó a soldados venezolanos por no haber evitado ataque de EU

Internacional
/ 26 enero 2026
    Embajador Ruso en Venezuela responsabilizó a soldados venezolanos por no haber evitado ataque de EU

El 3 de enero del 2026, el ejército de los Estados Unidos logró capturar al presidente Maduro de Venezuela, a pesar de tener alianzas militares con Rusia

Una de las principales incógnitas sobre la intervención de los Estados Unidos contra Venezuela, fue la falta de respuesta militar por parte de los militares sudamericanos.

Aunque la táctica de los Estados Unidos concluyó en la captura rápida de Nicolás Maduro, sí hubo una acción militar que terminó con la vida de varios soldados venezolanos, al igual que de aliados con el régimen chavista. Entre los daños, se reflejó la destrucción de las bases militares, Fuerte Tiuna y La Carlota.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

La destrucción de dichas bases, y la falta de contraataque, por parte de Venezuela, provocó ciertas incógnitas sobre el operativo y las aptitudes del ejército venezolano, contra los activos militares de los Estados Unidos.

Ante tal incógnita, el gobierno de Rusia, presunto aliado militar de Venezuela, respondió con su argumento de por qué la defensa venezolana no fue suficiente para mitigar el operativo estadounidense.

Para ello, el embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, contestó que los soldados venezolanos no optaban con la suficiente capacitación para operar las armas antiaéreas de origen ruso.

El embajador comunicó que el ejército venezolano sí disparó contra Estados Unidos, pero los dos tiros fallaron, y por eso los responsabiliza de no haber detenido el secuestro del presidente Maduro.

Tras los comentarios del embajador, medios internacionales han contrastado que Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, insinuó que las armas de defensa rusas no funcionaron a causa de tecnología militar estadounidense.

No obstante, el embajador ruso aseguró que la alianza militar continua con la administración de la presidenta Delcy Rodríguez; ella informó que se crearán proyectos entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos pide liberar a mil presos políticos; asegura siguen detenidos en Venezuela

Por su parte, el vocero del Kremlin, centro de la administración presidencial rusa, afirmó se mantendrá una inversión en territorio venezolano, con su respectivo gobierno.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

