Embajador Ruso en Venezuela responsabilizó a soldados venezolanos por no haber evitado ataque de EU

Una de las principales incógnitas sobre la intervención de los Estados Unidos contra Venezuela, fue la falta de respuesta militar por parte de los militares sudamericanos.

Aunque la táctica de los Estados Unidos concluyó en la captura rápida de Nicolás Maduro, sí hubo una acción militar que terminó con la vida de varios soldados venezolanos, al igual que de aliados con el régimen chavista. Entre los daños, se reflejó la destrucción de las bases militares, Fuerte Tiuna y La Carlota.

La destrucción de dichas bases, y la falta de contraataque, por parte de Venezuela, provocó ciertas incógnitas sobre el operativo y las aptitudes del ejército venezolano, contra los activos militares de los Estados Unidos.

Ante tal incógnita, el gobierno de Rusia, presunto aliado militar de Venezuela, respondió con su argumento de por qué la defensa venezolana no fue suficiente para mitigar el operativo estadounidense.

Para ello, el embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, contestó que los soldados venezolanos no optaban con la suficiente capacitación para operar las armas antiaéreas de origen ruso.

El embajador comunicó que el ejército venezolano sí disparó contra Estados Unidos, pero los dos tiros fallaron, y por eso los responsabiliza de no haber detenido el secuestro del presidente Maduro.

Tras los comentarios del embajador, medios internacionales han contrastado que Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, insinuó que las armas de defensa rusas no funcionaron a causa de tecnología militar estadounidense.

No obstante, el embajador ruso aseguró que la alianza militar continua con la administración de la presidenta Delcy Rodríguez; ella informó que se crearán proyectos entre ambos países.