A tres semanas de elecciones de medio mandato en EU, esto es lo que dicen las encuestas

WASHINGTON- Dentro de tres semanas, el próximo 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas en unas elecciones de medio mandato que se interpretan como un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, y que determinarán si los republicanos mantienen su actual mayoría en el Congreso. Las encuestas dibujan por ahora un escenario favorable para la oposición demócrata en ambas cámaras, lo que ha llevado a Trump a implicarse de pleno en la campaña, con mítines electorales casi a diario en estados decisivos. La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes renovará la totalidad de sus 435 escaños para una legislatura de dos años. Actualmente los republicanos ostentan una estrecha mayoría de 219 escaños frente a los 214 de los demócratas, por lo que la oposición necesita una ganancia neta de tres escaños para hacerse con el control.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para la Cámara Baja, con el 50,2 % frente a los republicanos, que obtienen el 41,9 %. El portal de análisis Cook Political Report apunta a que, con las tendencias actuales, los demócratas podrían darle la vuelta a su favor a 18 distritos electorales y alcanzar una mayoría superior a los 230 asientos. Todos los presidentes recientes han perdido el control de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato, incluido el propio Trump en su primer mandato. El Senado El 3 de noviembre también se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 senadores, frente a los 47 demócratas. Los senadores, que representan a los estados, ejercen mandatos de seis años y tienen competencias como la confirmación de los jueces del Tribunal Supremo y de los miembros del Gabinete presidencial. Según las encuestas, la carrera está ajustada en siete estados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas. Todos los asientos en juego están actualmente ocupados por senadores republicanos, excepto el de Míchigan, que es demócrata.

Si los demócratas se hicieran con cuatro escaños republicanos y mantuvieran los suyos, alcanzarían la mayoría en la Cámara Alta. Una de las carreras que más atención ha suscitado es la de Texas, considerado durante años un bastión republicano, pero donde ahora el demócrata James Talarico aventaja en tres puntos a Ken Paxton, aliado de Trump, según RealClearPolitics. En Míchigan, Abdul El-Sayed, del ala más progresista de los demócratas, lidera con una ventaja de 2,7 puntos frente al republicano Mike Rogers; y en Maine, el demócrata Troy Jackson saca 1,2 puntos a la actual senadora republicana Susan Collins. Elecciones a gobernador Además, 36 estados elegirán a sus gobernadores, incluidos los más poblados del país: California y Nueva York, donde los demócratas Xavier Becerra y Kathy Hochul parten como favoritos, y Texas y Florida, donde lideran los republicanos Greg Abbott y Byron Donalds.

La carrera está abierta en la gobernación de cuatro estados: Georgia, Nevada y Ohio, actualmente en manos republicanas, y Wisconsin, gobernado por un demócrata. La popularidad de Trump Trump se ha volcado en primera persona en la campaña para movilizar a la base más fiel del movimiento MAGA (“Hagamos América Grande Otra Vez”), aunque su popularidad en el conjunto del país se encuentra en mínimos, en torno al 38 % según los promedios de encuestas. Se trata de uno de los niveles de aprobación más bajos registrados para un presidente poco antes de unas elecciones de medio mandato. Una encuesta reciente del Centro Pew refleja un deterioro de la confianza en la gestión económica de Trump: apenas el 35 % confía en que tome buenas decisiones en ese ámbito, que se ha convertido en el principal asunto de la campaña.