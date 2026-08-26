‘Abrieron la puerta y nos sacaron’: cómo el ICE irrumpió en un pueblo de Nueva Jersey

LAKEWOOD, NUEVA JERSEY- Era una típica mañana de verano en un supermercado mexicano de Nueva Jersey. Los trabajadores hispanos surtían los estantes de El Oaxaqueño con chiles y condimentos de América Latina. Los clientes habituales comían tacos rellenos de carne en tortillas recién hechas en la cantina contigua. Los jornaleros esperaban ociosamente en el monótono estacionamiento, con la esperanza de conseguir trabajo informal en jardinería o construcción. De repente, más de media decena de SUV invadieron el estacionamiento y los agentes federales de migración saltaron de los vehículos, según relatos de quienes se encontraban en el lugar. Los jornaleros se dispersaron y los agentes persiguieron al menos a un hombre hacia el interior del supermercado, pasando junto a las coloridas piñatas que colgaban de la entrada, dijeron los trabajadores del mercado. Los clientes y trabajadores intentaron esconderse: en el piso de arriba, en el baño, detrás de las cajas de productos agrícolas en la cámara frigorífica. Pero los agentes de migración los encontraron y, uno por uno, les ataron las manos con bridas y se los llevaron rápidamente por la puerta trasera.

La redada, ocurrida el 24 de junio y de la que los medios de comunicación no habían informado anteriormente, parece ser una de las operaciones de mayor envergadura en la región desde que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) renovó discretamente sus operaciones este verano. “Abrieron la puerta y nos sacaron”, dijo Bernarda Hernández, de 32 años, una trabajadora mexicana. Se había encerrado en el baño con otra trabajadora y dijo que suplicó en vano a los oficiales, diciéndoles que tenía una hija de dos años. “Estaba traumatizada”. En apenas una hora, el ICE detuvo a Hernández y a otras 17 personas sin estatus legal tras irrumpir en el estacionamiento debido a “un dato confiable de que un extranjero ilegal con antecedentes penales, acusado de robo y falsificación, se encontraba en ese lugar”, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. La agencia señaló que algunas personas huyeron hacia el interior del supermercado, “lo que obligó a los agentes a iniciar una persecución”. La agencia no especificó cuántas personas detuvo en el interior, pero la mayoría de los detenidos parecían ser “detenciones colaterales”: transeúntes sin estatus legal que no eran los objetivos originales de ICE. Testigos dijeron en entrevistas que los agentes detuvieron a 10 personas dentro de El Oaxaqueño, entre ellas seis trabajadores, desde surtidores hasta el carnicero. Un puñado de jornaleros fue detenido afuera. La nueva actividad del ICE, más discreta y hábil que las redadas de gran repercusión mediática llevadas a cabo el año pasado en las grandes ciudades, ha sorprendido a pueblos, suburbios y ciudades de todo Estados Unidos. Los agentes se han desplegado con la orden de realizar 2 mil detenciones de migrantes al día, aproximadamente el doble del ritmo de esta primavera. El gobierno de Donald Trump lanzó esta ofensiva sin mucho alarde después de reorganizar el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional, prometiendo evitar las grandes redadas que provocaron represalias políticas después de que los agentes mataran a dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis en enero.

La campaña de represión ha cobrado impulso a menos de tres meses de las elecciones de medio mandato, mientras los republicanos buscan retener el control del Congreso. Este enfoque más sigiloso parece ser una respuesta a las encuestas que han mostrado que los aspectos de línea dura de la agenda migratoria de Trump son un punto débil para el partido. En Nueva Jersey, el ICE detuvo a más de 2, 100 personas en julio, la mayor cantidad en un mes desde que Trump retomó el cargo y más del doble de las aproximadamente 850 a 950 personas que la agencia detenía mensualmente de febrero a mayo, según datos del ICE publicados el lunes por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, un grupo académico. Son más personas de las que el ICE arrestó en la cercana Nueva York, un estado más grande con una mayor población migrante donde los arrestos también se dispararon a más de 1,500 en julio, según los datos. “Las operaciones de ICE en nuestras comunidades no hacen que Nueva Jersey sea más segura”, dijo Stephen Sigmund, portavoz de la gobernadora Mikie Sherrill, una demócrata que se ha opuesto a los nuevos centros de detención de ICE en Nueva Jersey y ha intentado prohibir que los agentes se cubran el rostro. El repunte en las detenciones se ha hecho evidente en Nueva Jersey mediante oleadas de arrestos de madrugada, en gran medida lejos de los reflectores.

Agentes vestidos de civil, con el rostro cubierto, han vuelto a aparecer en ciudades y barrios con grandes poblaciones hispanas, deteniendo a migrantes en paradas de autobús, obras de construcción y estaciones de servicio, según registros judiciales. El ICE ha detenido a migrantes que se dirigían al trabajo y ha retenido a equipos enteros que iban a realizar labores de jardinería, según informaron abogados especializados en migración. Las escenas de agentes persiguiendo a migrantes a pie han sacudido a ciudades con gran presencia de migrantes como Lakewood, donde se llevó a cabo la redada en el supermercado mexicano, lo que ha mantenido a los residentes alejados de las calles y ha obligado a los negocios a cerrar sus puertas durante horas. Los detenidos han sido enviados a centros de detención de migrantes, incluido Delaney Hall en Newark, una instalación con capacidad para mil camas que ha sido objeto de numerosas quejas por condiciones de vida insalubres . El aumento generalizado de las detenciones parece haberse llevado a cabo en gran medida fuera de la vista del público, aislado por operaciones más específicas y una atención mediática limitada. Reuben Kerber, un abogado migratorio, dijo que desde junio había recibido cientos de llamadas, no solo de familiares de personas detenidas por el ICE, lo cual es habitual, sino también de empleadores que intentaban liberar a trabajadores que habían sido detenidos. “He tenido clientes de todo tipo de negocios: restaurantes, pequeñas bodegas, pequeñas ferreterías, personas que tienen empresas de jardinería”, dijo Kerber. “Es muy diferente a lo que pasa en Minesota. Si no me dedicara a esto, no sabría que está pasando”.

Los funcionarios de Trump han enfatizado que la oleada es más específica, enfocándose en delincuentes o personas con órdenes de deportación vigentes, pero que cualquier persona que se encuentre en el país de manera ilegal puede ser detenida. The New York Times descubrió que el ICE ha seguido desplegando una amplia red para arrestar a cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos, según un análisis de videos, expedientes judiciales y entrevistas con más de una decena de abogados, empleadores y migrantes detenidos en Nueva Jersey y sus familiares. Arturo García, de 40 años, un carnicero guatemalteco del supermercado, dijo que el ICE no presentó una orden judicial para ingresar al local y no le preguntó su nombre ni pidió sus documentos ni su estatus legal antes de atarle las manos cuando llegaba para su turno matutino. “Les dije que no estaban autorizados para entrar y me dijeron que no les importaba”, dijo García. Contó que entró de forma ilegal a Estados Unidos hace unos 20 años y se estableció en Lakewood porque tenía primos allí. “Nunca pensé que esto me pasaría”, agregó. Fermín Vélez, de 52 años, estaba desayunando patas de cerdo con arroz y frijoles en la cantina del mercado cuando, según contó, los agentes irrumpieron y lo detuvieron, también sin preguntarle su nombre ni pedirle sus documentos. No tenía una orden de deportación y los agentes del ICE no contaban con una orden de arresto en su contra, según los registros judiciales. Vélez, quien dijo que emigró ilegalmente de México hace unos 18 años, afirmó que estaba sorprendido, pero en paz. “Ellos están en su país aquí en Estados Unidos, y nosotros estamos aquí ilegalmente desde México”, dijo Vélez. Fue liberado de la detención con la ayuda de un abogado mientras su caso de deportación se tramita en los tribunales de migración. El ICE indicó que algunas de las 18 personas que había detenido tenían cargos previos por allanamiento, obstrucción a la autoridad e infracciones de tránsito, pero no especificó exactamente cuántas tenían antecedentes penales.