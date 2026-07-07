Preocupa que nueva instalación del ICE acelere las deportaciones de familias y niños

NUEVA ORLEANS- El gobierno de Estados Unidos planea abrir un centro de detención con 528 camas para familias migrantes y niños que viajan sin compañía de un familiar adulto junto a un aeropuerto, con lo que busca acelerar las deportaciones. La ubicación en Alexandria, Luisiana, eliminaría los problemas logísticos provocados por tener que coordinar el traslado de niños desde hogares de acogida y albergues de todo el país, y por no contar con un lugar donde alojarlos durante los preparativos finales del vuelo. Esos obstáculos quedaron en evidencia el año pasado, cuando niños guatemaltecos fueron despertados por la noche y se les dio casi nada de tiempo para llegar a Harlingen, Texas, donde esperaron durante horas en la pista del aeropuerto.

Un juez federal impidió su deportación, pero el caótico episodio ilustró los desafíos a los que se enfrentan las autoridades porque no tienen dónde mantener a las familias y a los niños cerca del aeropuerto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está llamando a la instalación de Alexandria un “área de preparación”, no un centro de detención, y afirma que las personas estarían allí solo unos días como máximo. Sin embargo, varios defensores de los inmigrantes manifestaron preocupación de que los niños puedan permanecer en la nueva instalación durante semanas o meses, como ha ocurrido en otros sitios federales de detención de migrantes. Estos defensores también están preocupados por la supervisión y sostienen que la instalación representa un cambio respecto de cómo el gobierno gestiona a esos niños. “Es una expansión del sistema de deportación de maneras que no hemos visto antes. Hay muchísimo que podría salir mal con esta instalación”, señaló Leecia Welch, asesora jurídica de la organización sin fines de lucro Children’s Rights. ICE RECURRE A UNA EMPRESA OPERADORA DE CÁRCELES PARA MANEJAR EL CENTRO DE DEPORTACIÓN Los niños no acompañados que están en Estados Unidos sin padres o familiares adultos cercanos no son llevados a instalaciones supervisadas por el ICE. La ley establece que deben ser colocados rápidamente bajo el cuidado de albergues con licencia estatal y hogares de acogida. Estos son administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, esa agencia no participa en la operación de la instalación de Alexandria, según un portavoz del aeropuerto donde se está construyendo. En su lugar, la instalación sería operada por una filial sin fines de lucro de LaSalle Corrections, un contratista privado de prisiones, de acuerdo con Ralph Hennessy, director ejecutivo de la England Airpark Authority. Señaló que podría estar lista para operar en agosto. Hennessy indicó que funcionarios del ICE firmaron un contrato a finales del mes pasado para construir la instalación en la antigua base militar cerca del Aeropuerto Internacional de Alexandria, aproximadamente a 280 kilómetros (175 millas) al noroeste de Nueva Orleans. Según registros obtenidos por The Associated Press, funcionaría como un centro para detener por 72 horas a migrantes que están a la espera de ser deportados. Compass Connections, una organización sin fines de lucro con sede en Texas que administra albergues para niños inmigrantes no acompañados, había sido seleccionada originalmente para ayudar a operar la instalación y presentó planes durante una sesión pública en febrero.

Pero la presidenta de la entidad, Sonya Thompson, le comentó a la AP la semana pasada que ya no estaba involucrada. No dio más detalles. FUNCIONARIOS: LA INSTALACIÓN ES PARA FAMILIAS QUE SE “AUTODEPORTAN” En reuniones públicas de la junta, funcionarios del complejo aeroportuario dijeron que la instalación es un “plan humanitario” para familias que se “autodeportan”. Defensores de los inmigrantes señalan que, en ocasiones, las familias y los niños no acompañados toman esa decisión bajo presión o porque no entienden sus opciones. “Estas son personas que se ofrecen voluntariamente para regresar a casa y regresan como una unidad familiar”, afirmó Hennessy a la AP. La instalación se ubicaría junto al mayor centro del país para deportaciones. Más de 4,400 vuelos relacionados con migrantes entraron y salieron del Aeropuerto Internacional de Alexandria en 2025, según datos del ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First. Documentos de planificación del ICE señalan que las familias y los niños en la instalación “están bajo la custodia legal del ICE y sólo pueden ser liberados por instrucción del ICE”.

Los registros muestran que la agencia ha indicado a los contratistas que las familias en la instalación no pueden ser referidas como prisioneros, detenidos o reclusos. La agencia ordenó a los contratistas no usar barrotes ni jaulas al transportar a familias y niños no acompañados. La instalación no estará obligada a contar a los detenidos y debería permitir que las familias “usen su propia ropa”, añadió la agencia. La empresa privada de prisiones opera otros centros de detención del ICE LaSalle Corrections, con sede en Luisiana, opera varias prisiones privadas y centros federales de detención de migrantes en Estados Unidos.