Accidente y tiroteo en sinagoga de Michigan moviliza al FBI; Federación Judía llama a cerrar puertas

Internacional
/ 12 marzo 2026
    Accidente y tiroteo en sinagoga de Michigan moviliza al FBI; Federación Judía llama a cerrar puertas
    Durante el 12 de marzo se reportó un ataque contra una sinagoga ubicada en West Bloomfield, cerca de Detroit, Michigan. AP
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Hasta el momento no existe vinculación alguna de estos hechos con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

Durante el 12 de marzo se reportó un ataque contra una sinagoga ubicada en West Bloomfield, cerca de Detroit, Michigan. De acuerdo con los reportes más recientes, una persona presuntamente armada impactó un vehículo contra el templo judío e inició un tiroteo dentro del edificio.

Por estos hechos, la policía ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia, informó el Buró Federal de Investigaciones: “El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, publicó el director de la institución, Kash Patel.

Por su parte, la gobernadora Gretchen Whitmer, aseguró que se mantiene en estrecho seguimiento, trabajando con la policía estatal para obtener más información.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan. Espero que todos estén a salvo”.

FEDERACIÓN JUDÍA LLAMA A CERRAR LAS PUERTAS DE OTRAS SINAGOGAS

La Federación Judía de Detroit pidió en un comunicado que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.

Esta orden fue emitida pese a que aún no existe vinculación alguna de estos hechos con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.

No obstante, es importante destacar que el FBI emitió una aleta de terrorismo en todo el país, por posibles atentados como forma de represalia.

SINAGOGA SERÍA LA CONGREGACIÓN REFORMISTA MÁS GRANDE DE ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con la agencia de noticias internacionales EFE, el Temple Israel de West Bloomfield se considera la congregación reformista más grande en el territorio estadounidense.

La sinagoga es una gran referencia para la comunidad judía de Detroit, en la que se realizan cultos, clases y demás eventos de interés.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles víctimas ni sobre la identidad del sospechoso, debido a que el operativo aún se mantiene en curso.

