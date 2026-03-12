Accidente y tiroteo en sinagoga de Michigan moviliza al FBI; Federación Judía llama a cerrar puertas

Durante el 12 de marzo se reportó un ataque contra una sinagoga ubicada en West Bloomfield, cerca de Detroit, Michigan. De acuerdo con los reportes más recientes, una persona presuntamente armada impactó un vehículo contra el templo judío e inició un tiroteo dentro del edificio.

Por estos hechos, la policía ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia, informó el Buró Federal de Investigaciones: “El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, publicó el director de la institución, Kash Patel.

Por su parte, la gobernadora Gretchen Whitmer, aseguró que se mantiene en estrecho seguimiento, trabajando con la policía estatal para obtener más información.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan. Espero que todos estén a salvo”.