Acuerda Groenlandia pacto con Dinamarca y EU para reforzar seguridad en el Ártico y Atlántico Norte

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    Acuerda Groenlandia pacto con Dinamarca y EU para reforzar seguridad en el Ártico y Atlántico Norte
    Se espera que en Dinamarca el acuerdo sea discutido durante las próximas semanas. AP

EU busca establecer más bases en Groenlandia y se reducen tensiones por llamados de Trump a que la isla sea estadounidense

El parlamento de Groenlandia aprobó el martes un acuerdo con Dinamarca y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de presión del presidente estadounidense Donald Trump, que busca controlar el territorio semiautónomo de un país aliado de la OTAN.

El acuerdo trilateral allana el camino para establecer más bases de Estados Unidos en Groenlandia y reduce las tensiones por los reiterados llamados de Trump a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos. El objetivo del acuerdo es reforzar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, pero manteniendo la isla autogobernada bajo control danés. Seguiría aplicándose incluso si Groenlandia opta por la independencia.

Los legisladores groenlandeses votaron 16-0 a favor del acuerdo, con siete abstenciones.

Recuerdan en Nueva York con una marcha a los mexicanos muertos bajo custodia de ICE

Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen firmaron el acuerdo en septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Los legisladores daneses tienen previsto debatirlo más adelante este mes. El acuerdo “entrará en vigor” una vez que se hayan completado los “procesos parlamentarios necesarios del Reino de Dinamarca, en conjunto con Groenlandia”.

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