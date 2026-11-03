Acuerda Groenlandia pacto con Dinamarca y EU para reforzar seguridad en el Ártico y Atlántico Norte

El parlamento de Groenlandia aprobó el martes un acuerdo con Dinamarca y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de presión del presidente estadounidense Donald Trump, que busca controlar el territorio semiautónomo de un país aliado de la OTAN.

El acuerdo trilateral allana el camino para establecer más bases de Estados Unidos en Groenlandia y reduce las tensiones por los reiterados llamados de Trump a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos. El objetivo del acuerdo es reforzar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, pero manteniendo la isla autogobernada bajo control danés. Seguiría aplicándose incluso si Groenlandia opta por la independencia.

Los legisladores groenlandeses votaron 16-0 a favor del acuerdo, con siete abstenciones.