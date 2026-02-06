Acuerdan Rusia y Estados Unidos dar comienzo a las conversaciones sobre control de armas nucleares

MOSCÚ- Negociadores de Rusia y Estados Unidos analizaron la expiración del último pacto nuclear que mantenían ambos países y acordaron la necesidad de iniciar rápidamente nuevas conversaciones sobre control de armas, dijo el Kremlin el viernes.

El tratado Nuevo START expiró el jueves, dejando sin límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo y alimentando temores de una carrera armamentista nuclear sin restricciones.

Un diplomático estadounidense de alto rango dijo el viernes, en una conferencia sobre armas en Ginebra, que en un futuro pacto nuclear también debería participar China y nuevamente acusó a Beijing de realizar pruebas nucleares de manera encubierta.

El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hace lo mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ignorado la oferta y argumenta que quiere que China sea parte de un nuevo tratado, lo cual ha sido rechazado por Beijing.

“En lugar de extender el ‘Nuevo START’ (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo, está siendo violado gravemente), deberíamos hacer que nuestros Expertos Nucleares trabajen en un nuevo Tratado, mejorado y modernizado que pueda durar mucho en el futuro”, publicó Trump el jueves en su red Truth Social.

Negociadores rusos y estadounidenses hablaron del tema en los Emiratos Árabes Unidos, donde las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense mantuvieron dos días de conversaciones sobre un acuerdo de paz en Ucrania, declaró el viernes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Hay un entendimiento, y hablaron de ello en Abu Dabi, de que ambas partes asumirían posturas responsables, y ambas partes se dan cuenta de la necesidad de iniciar conversaciones sobre el tema lo antes posible”, dijo Peskov.

Cuando se le preguntó sobre un informe de Axios donde se afirma que negociadores rusos y estadounidenses analizaron un posible acuerdo informal para observar los límites del pacto durante al menos seis meses, Peskov respondió que cualquier extensión de este tipo solo podría ser formal.

“Obviamente, sus disposiciones solo pueden extenderse de manera formal”, señaló el portavoz. “Es difícil imaginar cualquier extensión informal en este ámbito”.

Moscú considera que la expiración del tratado es “negativa” y lo lamenta, dijo Peskov el jueves. Al mismo tiempo, enfatizó que “si recibimos respuestas constructivas, ciertamente llevaremos a cabo un diálogo”.

Aun cuando el Nuevo START expiró, Estados Unidos y Rusia acordaron el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel tras una reunión entre altos funcionarios de ambos países en Abu Dabi, informó el comando militar de Estados Unidos en Europa.