Precisa Rusia a EU que la propuesta para salvar el START III expira en 10 días

MOSCÚ- Rusia recordó este lunes a Estados Unidos la propuesta que le hizo el presidente ruso, Vladímir Putin, para salvar el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias, que expira el 4 de febrero.

“La realización de la iniciativa rusa podría suponer una importante contribución a la hora de garantizar la seguridad global y ampliar el diálogo estratégico con EE.UU.”, señaló Dmitri Medvédev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, en una entrevista con el diario Kommersant.

Se refería a la oferta hecha en septiembre pasado por Putin de prolongar durante un año “como mínimo” la implementación de los límites estipulados en el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico.

“Sin embargo, por el momento no hemos recibido una respuesta oficial a nuestra propuesta”, lamentó.

Medvédev, quien firmó el START III en 2010 en Praga junto al entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, subrayó que la reanudación en un futuro una cooperación “productiva” en materia de control de armamento está relacionada directamente con la creación de «las condiciones favorables para ello».

Para empezar, destacó, es necesaria una normalización básica de las relaciones ruso-estadounidenses.