Acuerdo de Meta con poder judicial de EU implicaría nuevas restricciones para menores... Aquí te decimos cuáles son

Estos cambios van dirigidos al público menor de edad de Estados Unidos, por lo que se esperaría que estos cambios se vean replicados en otras naciones. Las restricciones más relevantes son :

Después de que Meta llegó a un acuerdo judicial con 52 fiscales de Estados Unidos que implicaría un pago inicial de aproximadamente 18 mil millones de dólares para resolver un juicio federal relacionado a las acusaciones de que Facebook e Instagram exponían a las y los menores de edad a su uso adictivo, la empresa fundada por Mark Zuckerberg impondrá nuevas restricciones como parte de este acuerdo a su audiencia menor de edad.

- Se limitaría a dos horas diarias el acceso a estas aplicaciones por parte de menores.

- Posible eliminación de las notificaciones en horario escolar para ambas aplicaciones.

- El modo noche ya no estaría disponible.

- Se bloquearía el uso de estas aplicaciones en horario de descanso (posiblemente desde las 22 hrs hasta las 7 hrs).

El acuerdo alcanzado este martes 25 de agosto de 2026 entre Meta y el poder judicial federal de Estados Unidos — pendiente de ser rectificado por parte de la jueza encargada de este juicio— podría implicar que la competencia de Meta (Tiktok, Snapchat, entre otros) tome note de estas restricciones que se podrían aplicar en el futuro.

COMPETIDORES DE META PODRÍAN ATRAVESAR UN ‘EFECTO ARRASTE’

En una publicación en el blog de Meta titulada “Carta abierta a Tiktok y Youtube para que se sumen a apoyar a los adolescentes”, la empresa fundada por Zuckerberg exhortó a sus competidores a que acaten estas restricciones similares.

El periódico El País observó que si la competencia de Meta acata esta Carta Abierta, la empresa matriz de Facebook e Instagram podría reducir el monto que debería de pagar por indemnización.

El pacto judicial pone fin a un juicio federal presentado por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en Oakland.

Los estados habían reclamado alrededor de 200 mil millones de dólares y acusaban a Meta de causar daños a menores mediante características de sus plataformas que podían favorecer el uso compulsivo de las redes sociales.