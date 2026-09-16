Julián Quiñones sería baja de la Selección Mexicana por lesión muscular

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    Julián Quiñones sería baja de la Selección Mexicana por lesión muscular
    El delantero mexicano sufrió molestias durante su participación con el Al-Qadisiya en la Champions asiática. FOTO: ESPECIAL

La lesión del atacante obligaría al nuevo cuerpo técnico del Tricolor a buscar alternativas para el frente ofensivo

La primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana podría llegar con una ausencia importante en el ataque. Julián Quiñones no estaría disponible para los compromisos de la próxima Fecha FIFA debido a una lesión muscular que sufrió con el Al-Qadisiya de Arabia Saudita.

De acuerdo con información difundida por el periodista de TUDN Gibrán Araige, el delantero presentó molestias durante su participación más reciente en la Liga de Campeones de la AFC, situación que llevó a su club a tomar la decisión de mantenerlo en territorio saudí para continuar con su recuperación.

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La determinación significa que Quiñones no viajaría para integrarse al combinado nacional, al menos mientras avanza su proceso de rehabilitación. Su ausencia todavía deberá ser confirmada por la Federación Mexicana de Futbol y por el propio cuerpo técnico de la Selección.

El atacante se perfilaba para formar parte de la primera lista de convocados de Márquez, quien asumirá el mando del equipo nacional en este nuevo ciclo. La convocatoria está prevista para darse a conocer este jueves 17 de septiembre.

De concretarse la baja, Quiñones se perdería los cuatro encuentros amistosos que México tiene programados durante la Fecha FIFA que comenzará el 26 de septiembre.

El calendario contempla el duelo frente a Colombia el 26 de septiembre, seguido por el partido contra Perú el 29 del mismo mes. Posteriormente, el conjunto mexicano se medirá con Estados Unidos el 3 de octubre y cerrará esta serie de encuentros ante Chile el 6 de octubre.

Para Márquez, la situación abriría espacio para analizar otras alternativas en la zona ofensiva. Quiñones había tenido participación relevante con el combinado nacional y recientemente fue uno de los jugadores mexicanos que disputaron el Mundial de 2026.

La lesión llega además después de que el atacante tuviera actividad con el Al-Qadisiya en la Champions asiática, torneo en el que consiguió marcar en uno de los compromisos recientes de su equipo.

Ahora, la prioridad para el club será que el delantero complete su recuperación antes de regresar a la competencia. Mientras tanto, el cuerpo técnico mexicano deberá esperar la evolución de la lesión y definir si realiza algún ajuste en su primera convocatoria.

La lista de Márquez permitirá conocer finalmente qué delanteros ocuparán el lugar que, en principio, estaba contemplado para Quiñones y cuáles serán las opciones con las que México afrontará sus cuatro partidos de preparación.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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