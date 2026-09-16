Marcas de tequila atraviesan un mal momento de ventas; José Cuervo la más afectada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Marcas de tequila atraviesan un mal momento de ventas; José Cuervo la más afectada
    La peor parte se la lleva José Cuervo, el mayor productor de tequila del mundo, cuyas acciones acabaron este 15 de septiembre en 14.31 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y arrastran una minusvalía de 30.5% en este 2026. CUARTOSCURO

La industria del tequila está vendiendo menos no sólo en México sino también en Estados Unidos y España, de acuerdo con los registros del Inegi

El tequila, uno de los destilados más consumidos en las fiestas patrias, atraviesa un mal momento debido a que las nuevas generaciones prefieren bebidas de baja graduación o sin alcohol, dijeron empresarios a EL UNIVERSAL.

La industria del tequila está vendiendo menos no sólo en México sino también en Estados Unidos y España, de acuerdo con los registros del Inegi.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-tacoronte-la-estudiante-espanola-asesinada-en-morelos-pregunto-a-sus-companeras-si-mexico-era-en-verdad-peligroso-DH23530506

La peor parte se la lleva José Cuervo, el mayor productor de tequila del mundo, cuyas acciones acabaron este 15 de septiembre en 14.31 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y arrastran una minusvalía de 30.5% en este 2026.

Con este resultado, la empresa ha perdido 22 mil 500 millones de pesos en capitalización y se quedó con 51 mil 400 millones.

La compañía, que tiene como director general a Juan Domingo Beckmann Legorreta, fue expulsada del principal indicador de la BMV en el primer rebalanceo del año que se llevó a cabo el 6 de marzo, y Volaris ocupó su lugar.

A fines del mes pasado, EL UNIVERSAL reveló que Beckmann participó en el cónclave que realizaron Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el restaurante Magazzino de la colonia Condesa el 24 de agosto.

Desde entonces a la fecha, las acciones de José Cuervo han bajado 2% en la BMV.

La directora general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Ana Cristina Villalpando, expuso que los destilados viven una etapa complicada a escala global.

La industria está integrada por 2 mil 525 marcas y 229 empresas autorizadas para producir tequila.

Villalpando calcula que las ventas de la bebida caerán 3% este año después de crecer 3.2% en 2025.

Desde su punto de vista, la disminución se debe a que las nuevas generaciones prefieren bebidas de baja graduación o sin alcohol.

CAEN EXPORTACIONES

El año pasado, los envíos de tequila se redujeron 1% hacia Estados Unidos, el principal destino de exportación de la bebida, por concentrar 332 millones de litros, de los 584 millones que se producen en México.

También bajaron las ventas hacia España y Alemania.Villalpando dijo que el tequila puede abaratarse si se cambia el impuesto, pues hoy se le impone un IEPS sobre valor del producto de 53%, pero plantea una cuota fija de 138 pesos por litro de alcohol.

Con este ajuste, estimó que el tequila bajaría 25%, casi 120 pesos menos de lo que cuesta en promedio.

Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que el precio promedio nacional del tequila se redujo 1.8% en agosto y lleva 12 meses a la baja, lo que no ocurría desde 2011 a 2012.

MUNDIAL, SIN EFECTO

La industria del tequila reportó ventas de 5 mil 813 millones de pesos durante junio, a pesar de que se celebraron 12 partidos del Mundial de Fútbol en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi.

Se trata de las menores ventas desde enero y registra una disminución de 2% frente al mismo mes del año pasado.

Los ingresos de las tequileras llevan cinco meses seguidos a la baja y significa la racha negativa más larga desde que hay datos comparables en la EMIM, a partir de 2019.

Por tipo de tequila, el joven se llevó la peor parte, cuya facturación se desplomó 19%, y le siguió el reposado, al caer 10%.

En cambio, las ventas del blanco aumentaron 6% y las de añejo se elevaron 3%.ISCAM, empresa especializada en medición, análisis y generación de inteligencia de mercados en el canal de mayoreo y centros de consumo, explicó que el mercado muestra una clara reconfiguración del consumo.

De acuerdo con sus mediciones, las ventas de vinos y licores bajaron 5.2% en julio y las de bebidas de baja graduación crecieron 25.4%.

En cambio, los ingresos por las bebidas que no contienen alcohol aumentaron 12.3%, sobre todo las energizantes, al incrementarse más de 14%.

La facturación del tequila retrocedió casi 6% en lo que respecta al valor del producto, pero se mantuvo estable en cuanto al volumen de ventas.

”No necesariamente estamos ante una caída del consumo, sino ante una migración del portafolio hacia alternativas más accesibles y de menor graduación. Más que hablar de una cultura antialcohol, hablaría de una evolución hacia un consumo más consciente y selectivo”, concluyó ISCAM.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ventas
CRISIS

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
Claudia Sheinbaum encabeza desde Palacio Nacional la ceremonia del Grito de Independencia ante miles de personas reunidas en el Zócalo de CDMX.

VIDEO: Claudia Sheinbaum encabezó el Grito de Independencia desde el Zócalo de CDMX
Sigue en vivo: el Grito de Independencia desde Coahuila

Sigue en vivo: el Grito de Independencia desde Coahuila

Sheinbaum encabezará el Grito de Independencia a las 23:00 horas en el Zócalo; Intocable será el acto principal de la celebración.

Grito de Sheinbaum en el Zócalo Capitalino... ¿A qué hora es, calles cerradas y qué artistas se presentarán?
Las cnsultas en medicina familiar estarán suspendidas el próximo miércoles.

Coahuila: Mantendrá IMSS atención de Urgencias durante el día festivo
La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre.

¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
Con motivo del festivo de la Independencia de México, del 16 de septiembre, la operación de los bancos en el país experimentan modificaciones temporales en sus sucursales.

¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre? Los días de cierre en México por las fiestas patrias
Hidalgo habría lanzado monedas de oro a los habitantes de Saltillo para sumarlos a la causa insurgente.

Las monedas de oro que regaló Miguel Hidalgo en Saltillo: una historia que sobrevive de boca en boca