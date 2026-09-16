Marcas de tequila atraviesan un mal momento de ventas; José Cuervo la más afectada

La industria del tequila está vendiendo menos no sólo en México sino también en Estados Unidos y España, de acuerdo con los registros del Inegi.

El tequila, uno de los destilados más consumidos en las fiestas patrias, atraviesa un mal momento debido a que las nuevas generaciones prefieren bebidas de baja graduación o sin alcohol, dijeron empresarios a EL UNIVERSAL.

La peor parte se la lleva José Cuervo, el mayor productor de tequila del mundo, cuyas acciones acabaron este 15 de septiembre en 14.31 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y arrastran una minusvalía de 30.5% en este 2026.

Con este resultado, la empresa ha perdido 22 mil 500 millones de pesos en capitalización y se quedó con 51 mil 400 millones.

La compañía, que tiene como director general a Juan Domingo Beckmann Legorreta, fue expulsada del principal indicador de la BMV en el primer rebalanceo del año que se llevó a cabo el 6 de marzo, y Volaris ocupó su lugar.

A fines del mes pasado, EL UNIVERSAL reveló que Beckmann participó en el cónclave que realizaron Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el restaurante Magazzino de la colonia Condesa el 24 de agosto.

Desde entonces a la fecha, las acciones de José Cuervo han bajado 2% en la BMV.

La directora general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Ana Cristina Villalpando, expuso que los destilados viven una etapa complicada a escala global.

La industria está integrada por 2 mil 525 marcas y 229 empresas autorizadas para producir tequila.

Villalpando calcula que las ventas de la bebida caerán 3% este año después de crecer 3.2% en 2025.

Desde su punto de vista, la disminución se debe a que las nuevas generaciones prefieren bebidas de baja graduación o sin alcohol.

CAEN EXPORTACIONES

El año pasado, los envíos de tequila se redujeron 1% hacia Estados Unidos, el principal destino de exportación de la bebida, por concentrar 332 millones de litros, de los 584 millones que se producen en México.

También bajaron las ventas hacia España y Alemania.Villalpando dijo que el tequila puede abaratarse si se cambia el impuesto, pues hoy se le impone un IEPS sobre valor del producto de 53%, pero plantea una cuota fija de 138 pesos por litro de alcohol.

Con este ajuste, estimó que el tequila bajaría 25%, casi 120 pesos menos de lo que cuesta en promedio.

Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que el precio promedio nacional del tequila se redujo 1.8% en agosto y lleva 12 meses a la baja, lo que no ocurría desde 2011 a 2012.

MUNDIAL, SIN EFECTO

La industria del tequila reportó ventas de 5 mil 813 millones de pesos durante junio, a pesar de que se celebraron 12 partidos del Mundial de Fútbol en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi.

Se trata de las menores ventas desde enero y registra una disminución de 2% frente al mismo mes del año pasado.

Los ingresos de las tequileras llevan cinco meses seguidos a la baja y significa la racha negativa más larga desde que hay datos comparables en la EMIM, a partir de 2019.

Por tipo de tequila, el joven se llevó la peor parte, cuya facturación se desplomó 19%, y le siguió el reposado, al caer 10%.

En cambio, las ventas del blanco aumentaron 6% y las de añejo se elevaron 3%.ISCAM, empresa especializada en medición, análisis y generación de inteligencia de mercados en el canal de mayoreo y centros de consumo, explicó que el mercado muestra una clara reconfiguración del consumo.

De acuerdo con sus mediciones, las ventas de vinos y licores bajaron 5.2% en julio y las de bebidas de baja graduación crecieron 25.4%.

En cambio, los ingresos por las bebidas que no contienen alcohol aumentaron 12.3%, sobre todo las energizantes, al incrementarse más de 14%.

La facturación del tequila retrocedió casi 6% en lo que respecta al valor del producto, pero se mantuvo estable en cuanto al volumen de ventas.

”No necesariamente estamos ante una caída del consumo, sino ante una migración del portafolio hacia alternativas más accesibles y de menor graduación. Más que hablar de una cultura antialcohol, hablaría de una evolución hacia un consumo más consciente y selectivo”, concluyó ISCAM.