“Entre más me digas eso, menos voy a cantar”: Aleks Syntek regaña a fans en el Grito de la Independencia

El cantante Aleks Syntek sumó un nuevo capítulo a sus polémicas, ya que durante el concierto como parte del Grito de Independencia el intérprete de ‘Duele el amor’ regañó a los asistentes del show. Mientras daba el concierto en la alcaldía Benito Juárez, como parte de los conciertos gratuitos que se ofrecieron en la demarcación por la ceremonia del Grito de Independencia y con su gira Total Syntek Tour, prometió que cantaría sus más grandes éxitos, pero el espectáculo dio un giro cuando el artista comenzó a hacer un monólogo durante las pausas entre canciones y no desaprovechó la oportunidad para despotricar contra el reguetón y Bad Bunny.

¿QUÉ DIJO ALEKS SYNTEK? Syntek, quien mencionó en varias ocasiones que contaba con 35 años de carrera, se molestó con algunos asistentes que le pedían temas de otros autores como Juan Gabriel, preguntó quién de verdad era su fan. “¿Nunca quisiste oír la verdad de Alexs Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’ (...) Esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki (...) Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, cuestionó el cantante de ‘Aquí estoy yo’ al asistente, a quien le explicó que las canciones que le estaba pidiendo no eran suyas.

También preguntó al público quienes sí eran fans de su música para subirlos al escenario, puesto que consideraba que la mayoría de los asistentes no seguía su proyecto: “¿Quién quiere subir al escenario? Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Alexs Syntek porque la mayoría no trae ni son mis fans”, comentó. También pidió que los asistentes lo insultaran para que lo dejaran en paz: “Miénteme la madre como a Alex Lora, de una vez todos y ya me dejan tranquilo. ¡Eso!”.

Aleks habló de varios temas sobre el escenario, momentos chuscos, algunas llamadas de atención por los gustos musicales actuales y una verdad por parte del cantante: “Yo estoy viviendo un mundo y ustedes viven un mundo bizarro”, dijo previo a que el show terminara. Aunque para mucha gente Aleks Syntek es un hombre talentoso, durante la presentación de anoche fue más un monólogo que otra cosa, en redes los comentarios critican la actitud del artista que en momentos utilizó varias palabras altisonantes.

“Claro que tiene un talentazo, es un gran cantante y compositor, el problema es que no deja que su talento hable, solo trata de demostrar que es mejor y al final solo se ve que todos sus estudios y experiencia no sirven de nada, termina siendo nefasto y él solito opaca su talento, su peor enemigo es él mismo”. “Me caía bien hace 20 años cuando no era tan famoso y no hablaba y cantaba”, se lee entre los comentarios. A ALEKS SYNTEK NO LE GUSTA EL REGUETÓN No es la primera vez que Aleks Syntek habla sobre algunas de las letras y contenidos asociados con el género del reguetón, el cantante ha señalado que no se trata de rechazar a quienes hacen este tipo de música, sino de cuestionar los mensajes que, desde su perspectiva, pueden resultar ofensivos o poco apropiados.

El músico, durante su intervención, lamentó que los artistas mexicanos de otros géneros no tengan el mismo apoyo “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán. (...) Están oyendo cantar a unos güeyes cantar ‘Martillazo’”, Syntek comentó que México no es representado por este género: “México es huapango, es bolero, el mariachi, recuerden que no somos reguetón”, dijo e, imitando de forma burlona el acento puertorriqueño pidió a sus fans no hablar con ese acento. “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, exigió a los fans, a quienes en otro momento cuestionó por la falta de apoyo que ha recibido en los últimos años. (Con información de El Universal)