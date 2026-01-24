Agente del ICE mata a un hombre en Minneapolis; incrementa descontento en EU contra ICE

Un agente federal del ICE de Estados Unidos —el escuadrón que persigue a los inmigrantes— disparó y mató a un hombre en Minneapolis. El hombre baleado murió, según declaró a “CNN” el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

Los testigos fueron llevados al Edificio Federal Whipple. La multitud reunida cerca del lugar del tiroteo grita a la policía de Minneapolis, exigiendo el arresto de los agentes federales de inmigración involucrados.

‘Aquí están, ¡protegiendo a asesinos!’, gritó un hombre por un megáfono.

Un reportero de “Bring Me The News” que se encontraba cerca del lugar informó que el agente abrió fuego contra un hombre afuera de Glam Doll Donuts, en la esquina de Nicollet Avenue y 26th Street, alrededor de las 9:00 a. m. (hora local).

Un video del reportero revela que se realizaron múltiples disparos y que el oficial estaba a pocos metros del hombre cuando recibió el disparo, aparentemente en el pecho.

Este es el tercer tiroteo que involucra a agentes federales en Minneapolis.

‘Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro brutal tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota ya ha tenido suficiente. Esta situación es abominable. El presidente debe poner fin a esta operación. Retirar inmediatamente de Minnesota a los miles de agentes violentos y desprevenidos. ¬Ya!’, escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

El hombre estaba armado, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien indicó que el individuo ‘tenía una pistola con dos cargadores’.

El funcionario señaló que la situación está en constante evolución y proporcionó una foto de la presunta arma de fuego, que parece ser una Sig Sauer Emperor Scorpion.

No está claro si el hombre blandía el arma abiertamente o si la llevaba oculta en el momento del disparo. Tampoco está claro si ella poseía un permiso de armas, obligatorio en el estado. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha descrito las circunstancias que llevaron al tiroteo.

Además, los agentes federales de inmigración de Estados Unidos (ICE) detuvieron a una niña de dos años y a su padre en Minneapolis y los trasladaron a Texas, según informa la prensa local e internacional como “The Guardian”, citando documentos judiciales y a los abogados de la familia.

El padre, identificado en los documentos como Elvis Joel T. E., y su hija fueron detenidos por agentes el jueves pasado cuando regresaban a casa de la tienda, apuntó el periódico británico.

La niña apresada por el ICE, un juez federal ordenó la liberación de la niña, pero las autoridades federales los subieron a un avión con destino a un centro de detención en Texas.

Irina Vaynerman, abogada de la familia, declaró a “The Guardian” que los agentes de inmigración los deportaron a ambos a Minnesota y pusieron a la niña bajo la custodia de su madre. El padre permanece detenido en Minnesota, añadió.

‘El horror es verdaderamente inimaginable. La depravación de todo esto es indescriptible’, denunció la letrada.

Ayer, aproximadamente 100 clérigos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul durante una manifestación contra la represión migratoria de la administración Trump en Minnesota, según los organizadores de la protesta.

En el aeropuerto se congregaron, en su mayoría clérigos y líderes religiosos cristianos, donde afirmaron que algunos aviones estaban deportando a migrantes detenidos, según Justin Lind-Ayres, pastor luterano de Minneapolis.

Los manifestantes se arrodillaron, cantando himnos y recitando el Padrenuestro en medio de gélidas temperaturas, antes de ser esposados, y detenidos, como muestran los videos.

Los arrestos ocurrieron durante una jornada de protestas contra el ICE, denominada “Día de la Verdad y la Libertad”, que instó a los minnesotanos a boicotear la escuela, el trabajo y las compras.

A pesar de las temperaturas árticas, miles de personas han participado en manifestaciones y marchas en las últimas semanas para expresar su oposición al aumento de la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El portavoz de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos, Jeff Lea, afirmó que los manifestantes fueron arrestados frente a la terminal principal por exceder el límite permitido para las manifestaciones e interrumpir las operaciones aéreas.

La reverenda Elizabeth Barish Browne viajó desde Cheyenne, Wyoming, para asistir a la manifestación en el centro de Minneapolis.

‘Lo que está sucediendo aquí es claramente inmoral’, declaró la ministra universalista. ‘Definitivamente hace frío, pero el tipo de hielo que es realmente peligroso para nosotros no es el clima’, deslizó.

La tensión sigue siendo alta en Minnesota, paralizada por una huelga general contra la ofensiva migratoria de Donald Trump y los brutales métodos del ICE.

Continúa la indignación por los arrestos de menores y niños, en particular de Liam, sobre quien su país de origen, Ecuador, ha solicitado información a Washington a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La polémica también continúa por una foto manipulada de la Casa Blanca. La imagen original, publicada por la secretaria del Interior, Kristi Noem, en X, mostraba a la activista de derechos civiles Nekima Levy Armstrong mirando tranquilamente hacia adelante en el momento de su arresto.

La mujer es una de las tres personas arrestadas por la redada en una iglesia en St. Paul el domingo pasado.

Pero la foto manipulada, publicada por la Casa Blanca, muestra a la activista desesperada y llorando. Un portavoz intentó restarle importancia al incidente llamándolo un “meme”.

‘La policía continuará. Los memes continuarán’, escribió Kaelan Dorr, subdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, en X.

Mientras tanto, cientos de negocios en Minnesota, especialmente en Minneapolis y St. Paul, han cerrado, y miles de personas han suspendido sus actividades diarias habituales para protestar contra las redadas y arrestos de los agentes de inmigración.

Pero, el ICE parece haber ganado aún más poder. Una circular interna autoriza a los agentes a entrar en domicilios sin orden judicial, una medida que, según expertos legales, viola las garantías consagradas en la Cuarta Enmienda de la Constitución.