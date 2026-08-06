¿Podría Cuba convertirse en una ‘Gaza Silenciosa?, esto dicen los expertos

5 expertos en derechos humanos de la ONU censuraron las recientes medidas impulsadas desde el Gobierno de Estados Unidos en contra de Cuba, aseverando que son un “intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción”, por lo que exhortaron tanto a la comunidad internacional como a la sociedad civil “a actuar con rapidez para evitar que se desate una “Gaza silenciosa” en la isla, como advirtieron cuatro miembros del Congreso estadounidense tras visitar Cuba”, detalla un comunicado publicado en el sitio web de las Naciones Unidas. Así lo precisan George Katrougalos, quien es un experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Zaina Jallad, quien es una relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Sofía Monsalve Suárez, quien es una relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; así también Shalmali Guttal, Carlos Duarte, Davit Hakobyan, Uche Ofodile yGeneviève Savigny, quien son parte del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, por último, Surya Deva, quien un relator especial sobre el derecho al desarrollo, quienes son los firmantes del comunicado.

“Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo”, denunciaron los expertos en derechos humanos. DEBIDO A LA SANCIÓN ENERGÉTICA SE ESTÁN COLAPSANDO LOS SERVICIOS BÁSICOS Los expertos precisaron que el sector energético, el transporte, el riego así como los servicios básicos actualmente están “fallando de manera simultánea”, viéndose afectados “de forma desproporcionada” las mujeres, los niños, los ancianos además de otros grupos vulnerables, incluyendo “los campesinos de la economía rural”, describe el comunicado. Teniendo en cuenta la situación, prosigue el texto publicado por la ONU, las agencias de las Naciones Unidas en Cuba han estado advirtiendo sobre el aumento de los riesgos de que ocurra una inseguridad alimentaria en el país; además de halla escasez de medicamentos y artículos considerados de primera necesidad, esta condición se ve afectada debido a los “repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer”.

“La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana”, resaltaron los expertos. ¿ES CUBA UNA AMENAZA PARA EU? El pasado 20 de julio, el Departamento de Estado estadounidense publicó un informe “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, en el que pormenoriza por qué Cuba es “una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica”, no obstante, los expertos critican dicha afirmación co cuente con “pruebas concretas” de que el país respalde el terrorismo o las actividades subversivas. Los expertos señalaron que “las medidas coercitivas unilaterales ilegales de EE.UU. contra Cuba contravienen el Artículo 2 de la Carta de la ONU” y añaden son parte “de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el embargo de décadas contra la isla”. Por lo que, los expertos piden que “el Gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional”, y concluyen diciendo que “el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales”. Con información de las Naciones Unidas (ONU).