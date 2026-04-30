Advierte el organismo que supervisa prohibición de ensayos nucleares a EU y Rusia que no los hagan

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Internacional
/ 30 abril 2026
    Advierte el organismo que supervisa prohibición de ensayos nucleares a EU y Rusia que no los hagan
    Misil nuclear estratégico ruso Topol-M. EFE/EPA/Maxim Shipenkov

A finales del año pasado ambas potencias, que tienen los mayores arsenales nucleares del mundo, amenazaron con reanudar los ensayos atómicos

NACIONES UNIDAS- El jefe de la organización que supervisa un tratado que prohíbe los ensayos nucleares advirtió el miércoles que, si Estados Unidos, Rusia o cualquier otra nación realiza una prueba, otros países harán lo mismo.

“Esa es una espiral que no queremos ver comenzar, porque quizá nunca pueda detenerse”, dijo Robert Floyd, secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, a corresponsales en la ONU.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ultimo-pacto-nuclear-entre-eu-y-rusia-esta-a-punto-de-expirar-esta-el-mundo-en-peligro-GO19171700

A finales del año pasado, Estados Unidos y Rusia, que tienen los mayores arsenales nucleares del mundo, amenazaron con reanudar los ensayos atómicos, lo que generó preocupación a nivel mundial.

Floyd señaló que, cuando el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés) se abrió a la firma hace 30 años, se habían realizado más de 2 mil ensayos nucleares, pero desde entonces ha habido menos de una docena, incluidos seis de Corea del Norte.

Floyd emitió su advertencia luego de que Naciones Unidas inició esta semana su revisión de un tratado separado destinado a impedir la proliferación de armas nucleares. La revisión se realiza en el contexto de la guerra con Irán, que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que era necesaria para evitar que Teherán obtenga un arma atómica.

El tratado de prohibición de ensayos fue adoptado en 1996, pero no ha entrado en vigor porque debe ser ratificado por 44 países específicos, y nueve de ellos aún no lo han hecho.

$!Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de Naciones Unidas, interviene durante un diálogo informal el martes 21 de abril de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de Naciones Unidas, interviene durante un diálogo informal el martes 21 de abril de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura / AP

Estados Unidos, China, Irán, Egipto e Israel han firmado, pero no han ratificado el tratado. India, Pakistán y Corea del Norte no lo han firmado ni ratificado. Rusia lo firmó y ratificó, pero revocó su ratificación en 2023.

Floyd indicó que es necesario encontrar una manera de que China, Rusia y Estados Unidos ratifiquen el tratado de forma conjunta, lo que, según dijo, “sin duda sería un poderoso paso adelante”.

Beijing y Moscú han dicho que se adhieren a una moratoria de ensayos nucleares, pero desde 2019 el Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado públicamente preocupaciones sobre las actividades de ambos países. A finales del año pasado, Trump acusó a Rusia y China de realizar pruebas, y señaló que le había ordenado al Departamento de Defensa comenzar a probar armas nucleares “en igualdad de condiciones”.

El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, respondió que Rusia sólo reanudaría los ensayos nucleares si Washington lo hacía primero.

Floyd comentó que recientemente estuvo en Moscú y le expuso al canciller ruso, Serguéi Lavrov, “que no le conviene a ningún Estado ver un regreso sin restricciones a los ensayos”. Indicó que se ha reunido con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y que recibiría con agrado la oportunidad de reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Floyd explicó que el sistema internacional de monitoreo del tratado puede detectar incluso una explosión relativamente pequeña de un arma nuclear en cualquier parte del mundo. Señaló que cualquier Estado que piense en desarrollar un arma atómica necesitaría probar una, y que “si lo hicieran, todos lo sabrían”.

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