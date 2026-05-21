Gobierno de Sheinbaum realiza nuevos mandos militares en Sinaloa, Jalisco y SLP

Los comandantes de las zonas militares que fueron relevados están en: la Zona Militar 9/a en Culiacán, Sinaloa; la 11/a. Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas; 12/a Zona Militar de San Luis Potosí; 15/a. Zona Militar en La Mojonera, Jalisco; 41/a Zona Militar, Puerto Vallarta, también en Jalisco; la 35/a. Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero, y la 37/a. Zona Militar de Santa Lucía, Estado de México.También en la 47/a. Zona Militar en Piedras Negras, Coahuila; la 28/a. Zona Militar de Ixcotel, Oaxaca, y la 31/a. Zona Militar de Rancho Nuevo, en Chiapas.

La Secretaría de la Defensa Nacional realizó 28 relevos de mandos territoriales, coordinaciones estatales y organismos en nueve estados del país, seis de ellos con altos índices de violencia.

Esto con el propósito de fortalecer las actividades operativas y administrativas.

En la 9/a. Zona Militar en Culiacán asumió el cargo el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Julio César Islas Sánchez, que lo coloca al frente de la unidad militar en la entidad, que de acuerdo con la incidencia delictiva, en 2025 se rompieron todos los récords de delitos cometidos con armas de fuego y explosivos producto de los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Islas Sánchez sustituye al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, quien permaneció en el cargo desde agosto de 2025.

Como parte de su trayectoria, se desempeñó como comandante de la Unidad en la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, la cual opera de manera independiente en regiones estratégicas para realizar labores de seguridad.

También ejerció el cargo de comandante del 105 Batallón de Infantería, así como comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar, comandante de la Guarnición Militar en Matamoros, Tamaulipas.

A nivel internacional, fungió como agregado militar adjunto en la Embajada de México en Washington, ocupó la jefatura de estudios del Colegio Interamericano de Defensa y tiene experiencia en aspectos operativos.

Mientras que el general brigadier diplomado de Estado Mayor, Armando Toscano Yáñez, fue nombrado como comandante interino de la 11/a. Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, en sustitución del general Isaac Bravo López, tras señalamientos en medios locales y en redes sociales de que autoridades de Estados Unidos lo acusan por supuesta colaboración con “El Mayito Flaco”, ligado a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa.

El general de brigada diplomado de Estado Mayor, Horacio Flores Fonseca, fue designado comandante de la 41/a. Zona Militar con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, en lugar del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Federico Eduardo Solórzano Barragán, quien estuvo en el cargo más de dos meses.Flores Fonseca se desempeñó como comandante de la Guarnición Militar en Cancún; comandante de la 32/a.

Zona Militar en Valladolid, Yucatán, fue agregado de Defensa Adjunto en la Embajada de México en España. También cuenta con diversas condecoraciones por 40 años en el Ejército.

Por otra parte, se realizó la toma de protesta al general brigadier diplomado de Estado Mayor, Paulo Francisco Benítez Gómez, como comandante interino de la 47/ a. Zona Militar con sede en Piedras Negras, Coahuila, en lugar del general brigadier de Estado Mayor, José Luis Cruz Aguilar.

El general de brigada diplomado de Estado Mayor, José Francisco Moreno Barrera asumió el cargo de comandante de la 35/a Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero, tiene 41 años de servicio, formó parte del Grupo de Auxilio México en Venezuela y releva al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Jorge Pedro Nieto Sánchez.

En un comunicado, la Defensa informó que estas acciones tienen por objeto impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, las misiones y tareas encomendadas a esta dependencia del Ejecutivo Federal.

A partir del 1 de mayo fueron designados 20 generales, un general de la Fuerza Aérea y siete generales de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la Defensa, estas designaciones se apegan a los procedimientos rutinarios de la Política de Manejo de Recursos Humanos para la asignación del mando y dirección que contribuyen a mantener Fuerzas Armadas sólidas, profesionales, capaces de responder con lealtad, disciplina y eficacia a las necesidades de la nación.

Fuentes consultadas de la Defensa manifestaron que todos los años se llevan a cabo relevos de mandos, esto no significa que sólo duren un año en su situación, sino que después de un periodo de uno a tres años aproximadamente se realiza la rotación.

Resaltaron que en este caso particular no obedece a ninguna situación contraria, simplemente los mandos de esas áreas cumplieron su tiempo.

Sin evaluaciones

Víctor Antonio Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, dijo que no es preocupante que los cambien, lo grave es que no se les juzgue dependiendo de sus resultados.

”Todos los que han sido comandantes de las zonas que hoy son un desastre, por ejemplo, Sinaloa, no se les exige resultados, ellos pueden estar trabajando bien o pésimo y no importa. El ascenso es escalafonario”, externó.

Daniel C. Santander, especialista en seguridad nacional y estrategia, comentó que la rotación de mandos militares es rutinaria y no responde al panorama político de las entidades: “Los militares responden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La rotación es completamente normal”.

*28 relevos de mandos territoriales realizó la Secretaría de la Defensa en nueve estados.

*Julio César Islas Sánchez

General de brigada diplomado de Estado Mayor

Asumió el cargo de comandante de la 9/a Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, una de las áreas operativas y estratégicas más importantes para la seguridad nacional. Tiene más de cuatro décadas de servicio en el Ejército.

*Juan Torres Torres

General de brigada diplomado de Estado Mayor

Fue designado comandante de La Mojonera en la 15/a. Zona Militar en Zapopan, Jalisco. Fue comisario de la Guardia Nacional en Coahuila, subdirector general de Infantería de la administración central de la Defensa.

*Horacio Flores Fonseca

General de brigada diplomado de Estado Mayor

Fue nombrado comandante de la 41/a. Zona Militar en Puerto Vallarta, Jalisco. Llega de la 45ª Zona Militar de Sonora, en donde fue comandante desde marzo de 2025 hasta hace seis días.

*Armando Toscano Yáñez

General brigadier diplomado de Estado Mayor

Rindió protesta como comandante interino de la 11/a. Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, en sustitución del general Isaac Bravo López, señalado de estar relacionado con una investigación de EU.

*Paulo Francisco Benítez Gómez

General brigadier diplomado de Estado Mayor

Nombrado comandante interino de la 47/a. Zona Militar en Piedras Negras, Coahuila. Cuenta con la maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la escuela de Colombia, entre otros.

*José Francisco Moreno Barrera

General de brigada diplomado de Estado Mayor

Asumió el cargo de comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero.Cuenta con 41 años de servicio en el Ejército y formó parte del Grupo de Auxilio México en Venezuela.