Caen tres ‘cocineros’ mexicanos en el mayor laboratorio de metanfetamina de Nigeria

El desmantelamiento sucedió en una granja al suroeste del país, “escondido en un bosque remoto (...) en el estado de Ogun”, informó la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA, en inglés) en un comunicado.

La agencia antidrogas de Nigeria informó haber desmantelado el mayor laboratorio de metanfetamina a escala industrial jamás descubierto en ese país y haber detenido a 10 personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos.

Los mexicanos fueron identificados como Martínez Félix Nemecto, de 46 años; Jesús López Valles, de 40 años; y Torrero Juan Carlos, de 51 años. De acuerdo con Buba Marwa, presidente de la NDLEA , los mexicanos habrían sido llevados específicamente a Nigeria para fabricar metanfetamina.

De manera simultánea al desmantelamiento del narcolaboratorio, dijo, otro equipo táctico allanó la residencia del presunto cabecilla del cártel en Lagos, donde este fue arrestado. Asimismo, recuperaron ahí los pasaportes y celulares de los mexicanos.

"El capo de la droga fue acorralado y arrestado. Un minucioso registro de su domicilio permitió recuperar los pasaportes internacionales y los teléfonos móviles de los tres cocineros mexicanos detenidos, lo que lo vincula directamente con la importación y el control de los delincuentes extranjeros" , declaró.

ADVIERTEN POR CÁRTELES

Apenas esta semana, el general Dagvin Anderson, comandante del Comando de África ( AFRICOM ), advirtió ante los legisladores estadounidenses de la presencia de cárteles mexicanos en África.

"En los últimos 14 o 18 meses, hemos ayudado o al menos alertado a muchas naciones sobre actividades de narcotráfico y laboratorios en sus países. En este tiempo, entre 11 y 12 de los laboratorios de drogas interceptados contaban con miembros de cárteles mexicanos en sus instalaciones" , afirmó.