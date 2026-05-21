Caen tres ‘cocineros’ mexicanos en el mayor laboratorio de metanfetamina de Nigeria

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México
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    Caen tres ‘cocineros’ mexicanos en el mayor laboratorio de metanfetamina de Nigeria
    Este golpe coincide con las recientes alertas del AFRICOM, advirtiendo al Congreso de EU sobre la creciente presencia de cárteles mexicanos que trafican en el continente africano. ESPECIAL

Desmantelan en Nigeria el mayor narcolaboratorio de su historia y detienen a 3 “cocineros” químicos de México

La agencia antidrogas de Nigeria informó haber desmantelado el mayor laboratorio de metanfetamina a escala industrial jamás descubierto en ese país y haber detenido a 10 personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos.

El desmantelamiento sucedió en una granja al suroeste del país, “escondido en un bosque remoto (...) en el estado de Ogun”, informó la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA, en inglés) en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/cateo-en-muzquiz-deja-dos-detenidos-y-decomiso-de-metanfetamina-EI20822723

Los mexicanos fueron identificados como Martínez Félix Nemecto, de 46 años; Jesús López Valles, de 40 años; y Torrero Juan Carlos, de 51 años. De acuerdo con Buba Marwa, presidente de la NDLEA , los mexicanos habrían sido llevados específicamente a Nigeria para fabricar metanfetamina.

De manera simultánea al desmantelamiento del narcolaboratorio, dijo, otro equipo táctico allanó la residencia del presunto cabecilla del cártel en Lagos, donde este fue arrestado. Asimismo, recuperaron ahí los pasaportes y celulares de los mexicanos.

"El capo de la droga fue acorralado y arrestado. Un minucioso registro de su domicilio permitió recuperar los pasaportes internacionales y los teléfonos móviles de los tres cocineros mexicanos detenidos, lo que lo vincula directamente con la importación y el control de los delincuentes extranjeros" , declaró.

ADVIERTEN POR CÁRTELES

Apenas esta semana, el general Dagvin Anderson, comandante del Comando de África ( AFRICOM ), advirtió ante los legisladores estadounidenses de la presencia de cárteles mexicanos en África.

"En los últimos 14 o 18 meses, hemos ayudado o al menos alertado a muchas naciones sobre actividades de narcotráfico y laboratorios en sus países. En este tiempo, entre 11 y 12 de los laboratorios de drogas interceptados contaban con miembros de cárteles mexicanos en sus instalaciones" , afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-que-las-patrullas-de-chihuahua-tienen-el-logo-de-la-policia-de-nueva-york-esto-se-sabe-del-convenio-que-tienen-con-eu-JO20843875

“(Los cárteles mexicanos) están produciendo drogas en África y también las están traficando por todo el continente” .

El presidente de la NDLEA dijo que está vigilando la creciente tendencia de los cárteles locales a traer especialistas extranjeros “para instalar fábricas de producción en nuestras comunidades rurales”.

Megadesmantelamiento

Autoridades de Nigeria afirmaron que el laboratorio desmantelado en el estado de Ogun se trató de las instalaciones clandestinas a escala industrial más grandes registradas en la historia de ese país.

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